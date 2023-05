Un cantante podría ser funcionario público; ¿Julión Álvarez para gobernador de Chiapas? Una encuesta del Partido Verde diría que sí a la posibilidad de que el intérprete de “Que te vaya bien” compita en las elecciones 2024.

La encuesta del Partido Verde considera que Julión Álvarez arrasaría en las elecciones por la gubernatura de Chiapas, pues 32 de cada 100 chiapanecos considera en este registro que el cantante debería ser el próximo gobernador.

En ese sentido, el 77% de los chiapanecos dijo conocer a Julión Álvarez. Sin embargo, la encuesta del Partido Verde no solo reveló las preferencias por el cantante, sino también el tipo de coalición que sí beneficiaría al artista y cual no.

Es decir, si Julión Álvarez representa al Partido Verde para ser gobernador de Chiapas y este partido va en coalición con Morena, el cantante obtendría el 53% de las preferencias, mientras que con el PRI el 13% y con el PAN el 12%.

Sin embargo, algunos escándalos han rodeado la vida de Julión Álvarez en la última década; Estados Unidos lo relacionó con una organización criminal en 2017.

Julión Álvarez es originiario del municipio de La Concordia, Chiapas. Tiene 40 años y cursó la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). Sin embargo, abandonó sus estudios sin concluirlos.

Además de su carrera como solista, Julión Álvarez fue el cantante de la Banda MS por cuatro años, con quienes compuso éxitos como “Ayer la vi por la calle”, “Mi mayor anhelo” y “Los claveles de enero”.; salió del grupo en 2007.

Entonces probó suerte como Julión Álvarez y su Norteño Banda. El cantante también participó como coach en La Voz México, una producción de Televisa. Sin embargo, una fuerte polémica marcó su trayectoria en 2017.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló a Julión Álvarez y a Rafael Márquez o Rafa Márquez de tener vínculos con un miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Están vinculados con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, han actuado como testaferros para él y su organización, y tienen bienes en su nombre”, explicó en una investigación la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La OFAC contó con el apoyo de la aún Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El señalamiento puntual fue “por ayudar en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero”.

El cantante salió de la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2022.

Otra polémica en torno a Julión Álvarez se dio en relación a sus gustos personales, pues el cantante que busca postular el Partido Verde para gobernador de Chiapas, hizo declaraciones que no fueron del agrado de muchas mujeres.

“¿Qué será? Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”.

Julión Álvarez