El alcalde de Ostuacán, Chiapas, Víctor Manuel López Jiménez, manifestó que dejará a la “justicia divina” el castigo correspondiente por el doble feminicidio de la señora Miriam y su nieta.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el edil aseguró que su administración ha brindado acompañamiento a la familia de las víctimas, en conjunto con apoyo del gobierno estatal.

Alcalde de Ostuacán asegura que habrá “justicia divina” por doble feminicidio de una abuela y su nieta

Víctor Manuel López Jiménez reprobó el doble feminicidio de Miriam y su nieta, señalando que el actuar criminal corresponde a unos cuantos y no representa a todo el pueblo de Ostuacán.

Tras lo sucedido, pidió a la ciudadanía no tener miedo, así como no mezclar el crimen con algún asunto político.

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López Jiménez afirmó que, en conjunto con las autoridades estatales, ha estado al pendiente de las indagatorias que se llevan a cabo.

En este sentido, llamó al pueblo a mantener la calma, asegurando que “hay un Dios” que habrá de hacer “justicia divina” por el doble feminicidio.

El alcalde calificó lo sucedido como “actos cobardes”, a la espera de que la Fiscalía de Chiapas determine las imputaciones legales contra uno de los responsables.

Hay un Dios al final de todo que es el que va a hacer justicia divina para quienes en su momento son responsables de los actos cobardes que privaron de la libertad de doña Miriam y su nieta. Le pido al pueblo de Ostuacán que estén tranquilos. Víctor Manuel López Jiménez

Esto toda vez que el segundo detenido murió tras ser linchado por pobladores de Ostuacán, quienes lo sacaron de la comandancia municipal.

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas afirmó que Armando “N”, alias “El Melo”, ya fue trasladado al penal de Pichucalco, donde las autoridades solicitarán la pena máxima de 100 años de prisión.

La agrupación 50+1 México exigió respeto al Estado de derecho y justicia integral para la familia afectada, mientras agentes estatales y federales patrullan la zona para preservar la seguridad pública.