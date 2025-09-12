En el Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida, se encargó de presentar el Festival de Jazz Mérida 2025, una nueva propuesta cultural con 18 actividades a lo largo de 4 días.

Del 1 al 4 de octubre, la capital de Yucatán será testigo de conciertos, charlas magistrales y un increíble desfile con jazz tradicional al estilo de Nueva Orleans.

“Diversificar la oferta cultural, acústica y turística de Mérida, es acercar la cultura con justicia social a toda la ciudad, además de brindar espacios a representantes de este género musical que no solo busca enaltecer el jazz, sino también fomentar una derrama cultural y social en la comunidad, que contribuya al turismo local, beneficiando a la industria hotelera y restaurantera, y a las familias meridanas que podrán disfrutar de forma gratuita artistas locales, nacionales e internacionales” Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida

¿Quiénes se van a presentar en el Festival de Jazz Mérida 2025?

Durante la presentación se dio a conocer que diversas personalidades reconocidas del jazz como Magos Herrera y Elizabeth Meza forman parte del cartel de conciertos, además de artistas como:

Concorde

Imperfecta (San Cuevas)

The Tribe

Meen Green

Tlapalería Don Chuy

Mérida Hoy Jazz Society

Óscar Terán Cuarteto

Edgar Cruz

Mario Esquivel

Emmanuel Mora

Mateo y Rodrigo Valdéz

Gina Osorno

El Festival de Jazz 2025 es del 1 al 4 de octubre (Cortesía)

¿Dónde será el Festival de Jazz Mérida 2025?

El evento encabezado por la coordinadora General de Justicia Social y Desarrollo Humano, Flora Zapata, la directora de Identidad y Cultura, Karla Berrón Cámara, y por el titular de la Unidad de Turismo, Armado Casares Espinosa, se llevará a cabo en 11 sedes de la región, con el fin de ofrecer diversos enfoques para todas y todos los asistentes.

Parque de Santa Lucía

Remate del Paseo de Montejo

Corredor Turístico Gastronómico

Universidad Anáhuac Mayab

Patio Central del Centro Cultural Universitario

Museo de la Luz

CEPHCIS UNAM

Centro Cultural Olimpo

Por otra parte, los eventos y charlas estarán de la mano de personalidades como Sara Valenzuela y Edgar Cruz.

Si no te quieres perder esta experiencia única del Festival de Jazz 2025 presentado por la alcaldesa Cecilia Patrón, puedes consultar el programa oficial desde el sitio web merida.gob.mx/cultura.