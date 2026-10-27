VIDEO: Tesla sale volando y termina estrellado contra una casa en Cuajimalpa

Video de seguridad muestra el momento en que un Tesla se estrelló contra una casa en la colonia Lomas del Chamizal, Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), tras salir volando.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del lunes 19 de octubre, de acuerdo con las imágenes, las cuales ya estarían en manos de las autoridades para deslindar responsabilidades.

De momento, se desconoce el estado de salud de los tripulantes del Tesla, así como si la vivienda en Lomas del Chamizal sufrió daños estructurales.

Auto Tesla sale volando y se estrella en casa de Lomas del Chamizal, Cuajimalpa

En una curva de Lomas del Chamizal, Cuajimalpa, fue captado el momento en que un Tesla se estrella contra una puerta, para después salir volando y terminar chocando contra la barda de la vivienda.

El video termina con la caída del Tesla desde una casa de varios pisos, por lo que se señalan daños materiales importantes en el predio con el que chocó el vehículo.

Medios mencionan que el vehículo terminó volcado en la calle de abajo; sin embargo, no se ha confirmado el desenlace del Tesla, más allá de que habría sido remolcado por una grúa.

Tal como destacan en redes sociales, en dicha curva de Lomas del Chamizal y otras zonas de Cuajimalpa es común ver a los vehículos perder el control y terminar estrellándose.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de su o sus tripulantes, así como el pronunciamiento de la casa afectada en Lomas del Chamizal.

Vehículo Tesla sufre un aparatoso accidente en Lomas del Chamizal, CDMX.

El auto no dio la vuelta en una curva pronunciada y atravesó el portón de una vivienda dejando serios daños materiales.



pic.twitter.com/tqIxhhRU5w — Monica Garza (@monicagarzag) October 27, 2026

Accidente de Tesla en colonia Lomas del Chamizal: autoridades ya investigan las causas

Tras el choque, vecinos de Lomas de Chamizal dieron aviso a emergencias, quienes ya habrían iniciado las averiguaciones correspondientes, para determinar si fue exceso de velocidad o una falla del Tesla.

Versiones señalan también la probabilidad de que la pendiente de la curva provocara que el conductor perdiera el control del Tesla, o también la probabilidad de que estuviera alcoholizado.

En el caso de un exceso de velocidad por parte del Tesla, podría significar una multa de hasta 2 mil 346 pesos, mientras que conducir bajo los efectos del alcohol pueden derivar en 36 horas de arresto y una sanción de hasta 6 mil 788 pesos.