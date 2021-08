VIDEO: Enfermera coloca media vacuna a un joven por “agujas ahorradoras”

La campaña de vacunación contra el Covid-19 en México ha dejado varios incidentes, tal como lo ocurrido a un joven al que le aplicaron media vacuna por error.

Un video difundido en redes sociales donde se muestra el error de una enfermera al aplicarle la vacuna contra el Covid-19 a un joven se ha vuelto viral.

Las imágenes muestran el momento en el que un joven está recibiendo la inyección de la vacuna, pero cuando la enfermera presiona la jeringa se tira una cantidad considerable del fármaco.

El joven, al ver lo sucedido, le hace el comentario a la enfermera de que se había salido la mitad de la vacuna al realizar la intección.

“Se salió como la mitad, verdad?, preguntó el joven. A lo que la enfermera le respondió inicialmente que no pasaba nada.

No conforme con la respuesta de la enfermera, el joven insistió: “¿Cómo? Sí, no es la dosis completa”.

Fue cuando la enfermera respondió que era porque se trataban de “agujas ahorradoras”.

Este error habría sucedido en la sede de vacunación de Campo Marte en la Ciudad de México, de acuerdo a lo expresado por el usuario en sus redes sociales.

El video fue compartido por el usuario @fhersoberanes, quien es actor y cantante, según la información de su perfil de Instagram.

En este sentido, en su publicación el joven pidió a sus seguidores que no criticaran a la enfermera, dado que pues creía que llevaba varias horas trabajando y que se trataba de un accidente.

El usuario indicó que tomó la situación con humor y aclaró que al final le pusieron otra dosis tras exponer la situación a un médico en dicha sede de vacunación.

“OJO: por favor NO le tiremos hate a la enfermera que seguro estaba muy cansada y llevaba HORAS trabajando, solo me pareció muy gracioso todo lo qué pasó y al final me pusieron otra dosis (les cuento en 8 a 10hrs si sigo tan rión...)”

Usuario @fhersoberanes