Con un video de TikTok denunciaron que en los Dinamos, del Parque Ecológico de la CDMX, ya no puedes hacer fotos sin que te extorsionen los comuneros.

Esto sucedió en la entrada al 4º de los Dinamos, según el video.

Los denunciantes explicaron que, en primera instancia, les solicitaron 350 pesos por cámara y después otra persona subió la tarifa a mil pesos.

VIDEO: Captan extorsión en Los Dinamos

En el video se ve cómo los comuneros extorsionan a los visitantes a Los Dinamos, con precios elevados por meter cámaras fotográficas.

Los visitantes de los Dinamos optaron por irse a un río alejado de la zona. Sin embargo, los comuneros siguieron a los denunciantes y fue en esta ocasión donde se logró captarlos en video, entonces los presionaron más.

Fueron al menos 20 personas extorsionadas, pues el testimonio informó que, “con tal de que dejaran de molestar”, se accedió a que cada quien le diera 10 pesos a los comuneros y se juntaron 200 pesos.

“Hace ratito alguien de mi grupo me comentó que al final la interceptaron para pedirle otra cooperación”, concluyó la publicación.

VIDEO: Comuneros en los Dinamos extorsionan; “Si quieren, ¿eh? Somos dueños de las tierras”

El video que acompañó la denuncia revela de manera bastante clara lo acontecido en los Dinamos. El grupo visitantes entabló conversación con uno de los comuneros que buscó extorsionarlos.

“Somos dueños de las tierras, soy comunero”, dice el hombre que discute con una joven que le explica que no tienen el dinero que les solicitan. “Si quieren, ¿eh? Aquí no hay de que no... Somos dueños de las tierras”, siguió.

“Venimos a caminar por la naturaleza, es un lugar público”, argumentó la joven, y el comunero respondió: “No, ¿cómo público? Aquí tiene dueño. No, ¿cómo crees que 200 pesos? N’ombre”.

Después un señor, quizá el líder la excursión, interviene con los comuneros y dice “A ver, señores, ya” y le dice al grupo que no se preocupe porque él arreglará la situación. Y ahí concluye la escena.

Talamontes en Lagunas de Zempoala operan como el crimen organizado

En 2019 Televisa reportó el caso de los grupos de talamontes que operan como el crimen organizado en las Lagunas de Zempoala, una zona que abarca CDMX, Estado de México y Morelos.

La mayor parte de los talamontes que opera en las Lagunas de Zempoala lo hace principalmente en las comunidades de Santa Lucía y Santa Martha.

Misael Zamora es un indígena tlahuica originario de San Juan Atzingo que, junto con su familia protege estos bosques. Él denunció las prácticas de los talamontes.

Misael explicó que la tala inmoderada se realiza a plena luz del día y sin la intervención de las autoridades.