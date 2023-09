Víctor Hugo Romo lanzó este 13 de septiembre el primero de varios capítulos de su programa ‘Expedientes X’ en los que buscará da a conocer casos de corrupción, tras haber señalado a Xóchitl Gálvez.

Uno de los objetivos es dar a conocer “las mentiras del bloque opositor del Gobierno de México” el cual se presentará cada dos semanas para difundir lo que la sociedad no sabe de “los conservadores de derecha”.

Algunos de los casos que se van a presentar, como ya lo ha hecho el morenista, son irregularidades relacionadas a Xóchitl Gálvez, a quien llama “Mochitl Gálvez”.

Y es que Victor Hugo Romo afirma que Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), obtuvo la llamada “La Casa Roja” o “La Casa de la Corrupción” gracias a poder público, extorsiones y moches.

El abogado Gustavo García afirmó que el actual alcalde del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe, intenta defender a la senadora pero solo la está hundiendo.

Afirmó también que Mauricio Tabe ha señalado que los permisos para la construcción se dieron en la administración de Victor Hugo Romo, no obstante, insistió que se dieron en en el gobierno de la propia Xóchitl Gálvez, así como la construcción que comenzó en 2017.

Victor Hugo Romo señaló que no busca que se demuela “La Casa Roja” y que ella se vuelva mártir, sino que reconozca que la propiedad es ilegal y que pague una multa.

“Si ella es omisa y si ella es poco transparente, si ella sabía que tenía que tener este requisito y no lo cumple, pues que reconozca que es irregular. Si uno no tiene el requisito final, que es el uso y ocupación de una casa, que es el caso de Xóchitl Gálvez, que no lo tiene, pues no puede habitarla”

Víctor Hugo Romo