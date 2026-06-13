La Ciudad de México (CDMX) no registró daños tras el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, ocurrido la tarde del 13 de junio de 2026, según confirmó Protección Civil.

No se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero Myriam Urzúa Venegas, titular de Protección Civil

A través de redes sociales, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, reiteró que no se activó la Alerta Sísmica debido a que no se cumplieron los parámetros necesarios para ello.

Sin daños en CDMX tras sismo en Guerrero, confirma Protección Civil (Captura de pantalla )

El sismo en Guerrero de este 13 de junio tuvo una magnitud de 5.2 en la escala de Richter, mientras que la Alerta Sísmica se activa cuando el sismo es igual o superior a 5.5.

¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en la CDMX?

Durante el sismo en San Marcos, Guerrero, la Alerta Sísmica fue activada en las zonas donde se pronosticaron efectos localmente importantes, tales como Acapulco y Chilpancingo.

Sin embargo, debido a que el sismo no fue mayor a 5.5 y no cumplió con este criterio establecido para su emisión, la alarma no sonó en los siguientes estados por ser de bajo riesgo:

CDMX

Toluca

Cuernavaca

Puebla

Oaxaca

Aunque el sismo fue percibido de manera ligera en algunas ciudades, los estados mencionados no requirieron la activación de la Alerta Sísmica porque se localizan a menos de 350 kilómetros del epicentro.

Sin daños en CDMX tras sismo en Guerrero, confirma Protección Civil (Captura de pantalla )

Alerta Sísmica funcionó con normalidad durante el sismo de Guerrero

En un comunicado, la SASSLA informó que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) funcionó con normalidad durante el temblor registrado este sábado en Guerrero.

El funcionamiento del SASMEX era completamente normal y acorde con sus criterios operativos SASSLA

Agregó que SASSLA emitió una notificación oportuna de “Terremoto Menor” a través de su aplicación móvil a gran parte del Valle de México, y un mensaje de “Terremoto Fuerte” a las zonas del sur de CDMX.