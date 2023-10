El segundo piso del Periférico, está sufriendo cuarteaduras y filtraciones de agua, de acuerdo con vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX).

En sus denuncias, los vecinos de la zona cercana al segundo piso del Periférico, de forma reciente se han detectado daños en la estructura del Segundo Piso del Periférico.

Lo anterior debido a que en sus reportes, los pobladores de las alcaldías refieren que el segundo Piso del Periférico presenta cuarteaduras que han provocado filtraciones de agua.

Segundo Piso del Periférico (Cuartoscuro)

Vecinos piden que autoridades revisen el segundo piso del Periférico

Al denunciar las cuarteaduras y filtraciones de agua en el segundo piso del Periférico de la CDMX, los vecinos de la zona piden a las autoridades que revisen la estructura.

Los habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, exigen que intervenga la Secretarías de Obras y Servicios para descartar que exista algún riesgo de colapso.

De la misma forma, plantean que se inicien las labores necesarias para reparar las columnas del segundo piso del Periférico, en particular de las ubicadas a la altura del Viaducto.

Lo anterior debido a que en sus denuncias, los vecinos han advertido que serían más de 30 las columnas que presentan daños como cuarteaduras y filtraciones de agua.

Sin embargo, acusaron que en algunas, las afectaciones no son visibles debido a la presencia de plantas y anuncios que fueron colocadas por el proyecto Vía Verde.

¿Por qué se generaron las cuarteaduras y filtraciones de agua en el segundo piso del Periférico?

En sus denuncias sobre el mal estado y el posible riesgo de colapso en el segundo piso del Periférico, vecinos indicaron que los daños se concentran en una zona particular.

Al respecto, los vecinos de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, indicaron que las columnas con cuarteaduras y filtraciones de agua, están entre las avenidas San Antonio y Constituyentes.

Asimismo, señalaron que los daños en el segundo piso del Periférico, se registra debido a las plantas y anuncios que se instalaron por el proyecto Vía Verde, pues se provocó la filtración de agua.

Y es que los vecinos resaltaron que se estableció que la empresa se encargaría de realizar revisiones continuas para evitar incidentes como el caso de la presencia de humedad.

No obstante, refieren que no se atendieron las acciones del plan urbano, debido a que dichas las labores de seguridad y revisión de las estructuras no se llevaron a cabo.