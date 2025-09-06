Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) rescataron a un hombre que fue privado de la libertad en una oficina en la colonia Bosques de Las Lomas.

De acuerdo con la información, la policía de la CDMX desplegó un operativo en esta colonia de la alcaldía Cuajimalpa luego de que un ciudadano reportó que su compañero estaba secuestrado.

Tras la intervención policiaca se reportó que el hombre fue rescatado con vida y hubo dos detenidos, quienes serían los presuntos responsables de privar de la libertad a la víctima en una oficina.

Hay dos detenidos por secuestro en Bosques de Las Lomas. (Cortesía)

Rescatan a hombre secuestrado en oficina de Bosques de Las Lomas

En una zona exclusiva de la alcaldía Cuajimalpa se reportó que un hombre había sido privado de su libertad, específicamente, en una oficina de la colonia Bosques de Las Lomas; te damos los detalles.

Los reportes indican que un ciudadano solicitó el apoyo de elementos de la policía que se encontraban patrullando la zona y les informó que uno de su compañero de trabajo estaba secuestrado.

El sujeto argumentó que él había sido liberado para conseguir el dinero que dos hombres le exigían para dejar en libertad a su compañero, que se encontraba secuestrado dentro de una oficina.

Agentes de la policía se movilizaron para ingresar a la oficina ubicada en la calle Bosque de Radiatas, de la colonia antes mencionada, y lograron liberar al hombre que estaba privado de su libertad.

Reportan dos detenidos por secuestro en Bosques de Las Lomas

Elementos de seguridad de la CDMX rescataron al hombre que había sido privado de la libertad en una oficina de la colonia Bosques de Las Lomas y lograron detener a dos sujetos, presuntos responsables del secuestro.

Según los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de los dos detenidos, los policías de la CDMX también aseguraron 50 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica; hasta el momento no se ha dado más información sobre el caso ni la identidad de los presuntos secuestradores.