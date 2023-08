Un saldo de al menos 7 heridos fue lo que provocó el choque de un microbús contra un poste en la colonia Vértiz Narvarte, ¿qué pasó?

De acuerdo con los reportes, el conductor del transporte público perdió el control de la unidad debido a que otro vehículo intentó ganarle el paso sobre la vialidad.

Otras versiones apuntan a que el chofer del microbús se quedó sin frenos y así fue como se impactó en contra del poste de la vía pública.

Lo que es certero es que el aparatoso choque dejó daños significativos en al menos 7 personas que viajaban en el medio de transporte.

Mismas que fueron valoradas por los servicios médicos y de atención con el fin de descartar consecuencias profundas y definir posibles traslados hospitalarios.

Microbús choca contra poste en colonia Vértiz Narvarte

Por la mañana de este jueves 3 de agosto, la colonia Vértiz Narvarte fue testigo y parte de un percance vial con un saldo de al menos 7 heridos .

Se trató del choque de un microbús contra un poste a la altura de Eje 6 y Avenida José María Vértiz, en la alcaldía Benito Juárez.

El incidente provocó gran movilización entre autoridades y equipos médicos, quienes arribaron de manera casi inmediata para dar atención a los 7 heridos.

Según informaron testigos, el percance fue provocado por otro vehículo que transitaba por la colonia Vértiz Narvarte .

Pues al cerrarle el paso al microbús ocasionó que éste perdiera el control y chocara contra el poste de luz de manera violenta.

Cabe destacar que si bien las labores de los servicios de emergencia ocasionaron que la circulación se viera considerablemente obstruida, la vialidad fue liberada minutos más tarde.

Como diría @JerrxG13, un querubín de la @LaSEMOVI se estrelló en un poste en la esquina de Dr. VERTÍZ y Eje 6 sur, en la @VertizNarvarte, @BJAlcaldia. Hay patrullas y ambulancias de la alcaldía atendiendo a los heridos pic.twitter.com/87eHdWcw46 — Luis Zepeda (@luiszepeda23) August 3, 2023

Hay 7 heridos por choque de microbús contra poste en colonia Vértiz Narvarte

El choque de un microbús contra un poste de luz sucedido en la colonia Vértiz Narvarte tuvo un saldo de al menos 7 heridos.

Entre ellos, declaran las autoridades, un menor que viajaba a bordo de la unidad de transporte público.

No obstante, las lesiones que presentaron las 7 personas no fueron de gravedad , por lo que no se requirió de ningún traslado hospitalario.

En cuanto al microbús, la parte frontal del vehículo sí sufrió daños estructurales severos.