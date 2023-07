Qué envidia generan algunas situaciones, pues la Comisión Permanente del Congreso de CDMX no trabajó porque no había nada que hacer el miércoles 12 de julio de 2023, así que los legisladores pasaron lista de asistencia y se retiraron.

De hecho, la Comisión Permanente suspendió la sesión en el Congreso de CDMX una semana atrás, el 5 de julio, por falta de quórum. Esperanza Villalobos Pérez, diputada de Morena, solicitó su ratificación cerca de las 14:20 horas.

Sin embargo, solo asistieron 11 de los 21 legisladores que componen la Comisión Permanente. Fausto Zamorano, presidente de la Mesa Directiva, levantó la sesión y programó la siguiente reunión para el 12 de julio a las 09:00 horas.

El quórum necesario es de la mitad más uno para llevar a cabo la sesión en el Congreso de CDMX. En ese contexto, la Comisión Permanente del Congreso de CDMX no trabajó el 12 de julio porque “no hay asuntos por desahogar”.

La Comisión Permanente del Congreso de CDMX volvió a levantar la sesión el 12 de julio por la misma razón que lo hizo una semana atrás, es decir, por falta de quórum, según explicó el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano.

El funcionario capitalino explicó que, debido a la falta de legisladores, se levantó la sesión ya que “no hay asuntos por desahogar”:

“Esta Presidencia informa que la Sesión de Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos del día 11 julio del año en curso no se llevó a cabo, toda vez que no se contó con el quórum mínimo requerido para su realización, por lo anterior no se aprobó orden del día y no hay asuntos por desahogar, en razón de ellos se levanta la sesión”

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de CDMX