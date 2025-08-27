Un videp captó a un par de policías en una pelea contra un merenguero en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX); la mercancía del comerciante quedó tirada en el suelo.

Los hechos ocurrieron en la estación Consulado de la Línea 5 del Metro CDMX, la cual corre de Politécnico a Pantitlán, donde dos mujeres policías señalaron a un hombre de vender merengues al interior de un vagón.

En este sentido, las agentes le pidieron desalojar la unidad y fue entonces cuando se desató una pelea que fue captada en video por el celular de una persona, quien compartió el contenido de la grabación en redes sociales.

Policías acusan a merenguero de vender en el Metro CDMX; pasajeros rechazaron esto y pidieron revisar las cámaras (VIDEO)

El video en cuestión mostró el momento en el que se desató una pelea al interior de una unidad del Metro CDMX, donde dos policías acusaron a un merenguero de vender sus productos dentro de un convoy, y le pidieron desalojar el vagón.

Algunos pasajeros intentaron apoyar al vendedor de merengues, argumentando que el comerciante nunca ofreció su mercancía al interior de la unidad, pero las oficiales hicieron caso omiso de estos señalamientos y se produjo un forcejeo con el hombre.

“No estaba vendiendo, eh, a mí me consta, el señor se subió conmigo en Indios Verdes”, señaló uno de los pasajeros, quien además instó a las policías a presentar pruebas de sus afirmaciones, así como a revisar las cámaras de seguridad de la unidad en que viajaban.

Pese a lo anterior, un funcionario del Metro CDMX abordó a la unidad para apoyar las acciones de las policías, mientras que la mercancía del comerciante quedó tirada en el suelo.

#ULTIMAHORA



Policías del #MetroCDMX detienen a peligroso vendedor de “Merengues” qué usaba el Servicio para llegar a su destino de trabajo🚨



Los mismos Usuarios del @MetroCDMX lo defendieron, comentando qué NO venía vendiendo‼️



Recordemos qué los Policías y sus mandos se… pic.twitter.com/BqO7F9h6Fw — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 26, 2025

Metro CDMX insiste en que el vendedor de merengues ofreció sus productos en una unidad

En respuesta a este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX insistió en que el vendedor de merengues realizó la venta de sus productos al interior de una unidad del Metro CDMX, en la estación Consulado de la Línea 5.

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades explicaron que dichas acciones están prohibidas según el Artículo 230 de la Ley de Movilidad de la CDMX, así como el artículo 29, fracción XIV de la Ley de Cultura Cívica.

“Al hacerle la indicación que sería trasladado ante el Juez Cívico, el hombre negó que estuviera ofreciendo la mercancía, sin embargo varios de los usuarios comían los postres, aunado a que se tornó agresivo y amenazó a las oficiales con agredirlas físicamente”. SSC-CDMX

“Al llegar a la siguiente estación, intentó bajarse del tren, y cuando las policías se lo impidieron, forcejeó con ellas, tiró la mercancía e incitó a los pasajeros a ayudarle”, aseguró la dependencia capitalina en el comunicado en el que también se dijo que el comerciante logró salir corriendo de las instalaciones del Metro CDMX.