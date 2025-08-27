Solo hoy miércoles 27 de agosto podrás aprovechar la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en restaurantes de la CDMX.
Por lo que te contamos todos los detalles de “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en restaurantes de la CDMX, así podrás participar en esta iniciativa.
“Pide lo que quieras, paga lo que puedas”, la iniciativa en restaurantes en la CDMX que solo hoy 27 de agosto podrás participar
A través de los chefs Norma Listman y Saqib Keval, de Masala y Maíz es como la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” se hará presente en restaurantes en la CDMX que solo hoy 27 de agosto.
Dicha iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” tiene como objetivo celebrar la diversidad culinaria en la capital del país.
Por lo que los restaurantes de la CDMX serán “más accesibles para que más personas puedan venir a comer, dejando de lado el esquema de pago por un servicio, para enfocarnos en la generosidad y en lo que más nos gusta… que es cocinar para ustedes”.
Ya que la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” se trata de disfrutar de la gastronomía de los restaurantes en la CDMX, sin preocuparte del precio.
Pues tal y como lo dice el nombre de la iniciativa, la dinámica será “Pide lo que quieras, paga lo que puedas”.
Y por lo que solo hoy 27 de agosto podrás aplicar la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en restaurantes en la CDMX de 2:00 de la tarde y hasta las 8:30 de la noche.
¿Cuáles son los restaurantes en CDMX que formarán parte de la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” hoy 27 de agosto?
Serán varios los restaurantes en CDMX que formarán parte de la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” hoy 27 de agosto.
Con ello, los restaurantes en CDMX para disfrutar en la iniciativa “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” son:
- Baldío - Cocina tradicional mexicana (Antonio Sola 26, colonia Condesa).
- Masala y Maíz - Cocina de India y África. (Artículo 123, colonia Centro).
- Expendio de Maíz Sin Nombre - Platillos derivados de maíz criollo (Avenida Yucatán 84, colonia Roma Norte).
- Malix - Restaurante, cafetería y vinatería (Avenida Isaac Newton 104, Polanco)
- Fideo Gordo - Cocina nikkei (Salamanca 87, Roma Norte)
- Bao Bao - Restaurante taiwanes. (Guanajuato 202, colonia Roma Norte)
- VIA SOL - Comida china (Unión 88-C, colonia Escandón I
- Sección).
- AHUMALIA - Cocina ahumada. (Zacatecas 206, Roma Norte).
- Ciclo Mexicano - Cocina mexicana (Avenida José Martí, colonia Escandón I Sección).
- Umami Vegan - Vegano. (Abraham González 77, colonia Juárez).
- Sobremesa - Desayuno y platos vegetarianos. (Avenida Coyoacán 132, colonia Del Valle Norte).
- Loup Bar - Bar (Tonalá 23, colonia Roma Norte).
- Outline - Bar (Oaxaca 99, Roma Norte).
- Destello - Cafetería (Rumania 700, Benito Juárez).
- Cicatriz Café - Cafetería (Dinamarca 44, Cuauhtémoc).
- Cinco y dos panadería - Panadería (Río Nazas 45, Cuauhtémoc).