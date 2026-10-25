Este sábado 24 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX detuvieron a tres individuos tras una persecución que terminó con una persona muerta en la colonia Morelos.

Los detenidos, un hombre y dos mujeres, están presuntamente relacionados con una banda delictiva vinculada a robos de al menos 17 relojes y artículos de lujo a comensales, ocurridos entre noviembre 2023 y octubre 2026.

Persecución deja un muerto y tres detenidos en la colonia Morelos

La persecución que dejó como saldo un muerto y tres detenidos en la colonia Morelos ocurrió cuando oficiales del C2 detectaron un vehículo relacionado con múltiples robos a restaurantes en CDMX.

Tras aplicarse un cerco virtual, el auto fue ubicado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, como destacó la SSC mediante comunicado.

No obstante, al notar la presencia de las autoridades, los individuos intentaron huir, lo que desató una intensa persecución que concluyó en las calles de Tapicería y Herreros, de la colonia Morelos.

Persecución en la colonia Morelos deja un muerto y 3 detenidos por robos (Captura de video)

El conductor perdió el control del vehículo y terminó atropellando a una motociclista de 55 años, por lo que la zona fue acordonada para esperar la llegada de los servicios periciales.

Luego del incidente, se llamaron a los servicios de emergencia donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron que la mujer murió en el lugar con politrauma y amputación del miembro pélvico izquierdo.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, envió sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que la dependencia los orientará y apoyará en lo que sea necesario.

Después de la persecución, el conductor y las mujeres fueron trasladados al Ministerio donde se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes.