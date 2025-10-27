Niño le dispara a su madre en el rostro por quitarle el celular como castigo; los hechos ocurrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un menor por agredir a su madre y hermano.

Mujer le castiga el celular a su hijo y este le disparó en el rostro

Un menor de 13 años de edad fue detenido tras dispararle en la cara a su madre; los hechos ocurrieron en la calle Aristóteles, en la colonia Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

Los policías acudieron a la casa para atender un llamado de emergencia, al llegar al lugar, una mujer de 52 años refirió que tuvo una discusión con su hijo menor de edad.

El niño tomó un arma que era propiedad de la familia y le disparó a su madre.

El otro hijo de la mujer trató de defenderla y fue agredido físicamente por el menor.

Paramédicos acudieron al lugar y determinaron que la mujer tenía una herida en la mandíbula de lado izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital.

El hermano del agresor, de 11 años, presentó una lesión en la cabeza, la cual fue hecha con la cacha de la pistola.

El niño agresor trató de huir del lugar, pero fue detenido por policías y trasladado al Ministerio Público.

La madre del niño fue dada de alta y también se trasladó al Ministerio Público para que rindiera su declaración.

Niño atacó a su madre porque lo regañaron por estar borracho

Según información de Carlos Jiménez, el menor fue castigado por su madre tras estar ebrio.

La mujer encontró a su hijo bebiendo en su casa y lo castigó quitándole el celular.

El menor respondió agresivo y le disparó a la mujer; el padre del menor entregó el arma a las autoridades.