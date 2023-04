La noche de este martes 18 de abril, la CDMX fue sacudida por un sismo magnitug 5.1 y la titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, aseguró que no se activó la alerta sísmica, “porque no se sintió”.

En entrevista en vivo con Erick Camacho para Nmás (N+), Myriam Urzúa aclaró que el sismo de la noche del 18 de abril tuvo una magnitud 5.1 con epicentro de 32 km al sureste de Pelatlán, Guerrero. Esto luego de un reporte preliminar que ubicaba al movimiento en una magnitud preliminar de 5.8.

La funcionaria descartó que por este sismo de magnitud 5.1 se haya registrado algún tipo de incidente en la CDMX y sostuvo que no sonó la alerta sísmica porque la percepción en la capital fue mínima.

“Lo primero ya fue rectificada la magnitud del sismo de 5.1, ya está rectificado por el Sismológico Nacional. No hay ningún tipo de incidente en la Ciudad de México y no sonaron las alertas sísmicas (...) la percepción es mínima”, dijo Myriam Urzúa.

“Hemos recibido información de todas las alcaldías en este momento que nos reportan saldo blanco absoluto”, agregó.

#Sismo detectado el 18-abr-23 a las 22:55:38 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 3 km al sur de #Papanoa #TenemosSismo

Myriam Urzúa se lanzó contra las aplicaciones móviles que detectan sismos, pues señaló que no discriminan la distancia del epicentro, lo que hace que reporten un “sismo fuerte”, pero que en realidad, según ella, sólo se habría sentido fuerte en el lugar del epicentro.

“No ameritó (alerta sísmica) y muchas veces esas aplicaciones lo que hacen es no discriminar el epicentro, la distancia del epicentro, entonces, hablan de un sismo fuerte, pero no en la Ciudad de México, (sino) en Guerrero, en Tecpan, en la costa grande”, apuntó.

Si bien el reportero le indicó que en la zona desde donde transmitía sí se sintió, la funcionaria se aferró y rechazó que se haya podido percibir el sismo magnitud 5.1 en la CDMX.

Segundos más adelante, rectificó y dijo que pudo haberse sentido “levemente” en algunos lugares.

Miryam Urzúa pidió a los medios de comunicación no alertar a la ciudadanía con los reportes de sismos que “no se sintieron”, tal como el registrado la noche de este martes.

Comentó que si no sonó la alerta sísmica, fue porque las características de este movimiento telúrico no lo ameritaron.

“Les pido de la manera más atenta que no sobre.alertemos a la población cuando no corresponde. Si no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México, es por el epicentro, por la distancia, por la profundidad y por la aceleración, no lo ameritó”

Myriam Urzúa. Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil