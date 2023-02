Una mujer denunció que fue privada de su libertad en su propio departamento y sospecha que ocurrió por ser lesbiana.

En redes sociales, la mujer identificada como Pris, acusó que este viernes 3 de enero, fue encerrada desde afuera de su departamento.

Ella se percató de esto debido a que cuando trató de salir de casa para ir a trabajar, no pudo abrir la chapa, razón por la que llamó al cerrajero.

Fue a la llegada del cerrajero que éste le explicó a la mujer que había sido encerrada desde afuera de su departamento.

“Hoy en la mañana traté de salir de mi departamento para ir a trabajar y no pude abrir mi chapa. Hablé al cerrajero y cuando llegó, me dijo que alguien me había encerrado por fuera”.

@prispalomares