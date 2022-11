El mesero que atendió a los involucrados en la pelea ocurrida en La Casa del Pastor dio otra versión sobre la golpiza que recibió la pareja LGBT+ en Masaryk, delegación Miguel Hidalgo.

El viernes 11 de noviembre la pareja de la comunidad LGBT asisitó a La Casa del Pastor a cenar y un grupo de hombres les dio una golpiza que terminó con una fractura en cada sujeto, aparentemente por causas homofóbicas.

Sin embargo, a días de que se hizo viral la denuncia, el mesero que atendió a los presuntos golpeadores de la comunidad LGBT, aseguró que la golpiza no se dio debido a homofobia, como ha sido expuesto en redes sociales.

Señaló que la pareja de la comunidad LGBT+ desde su llegada a La Casa del Pastor acoso a los comensales, lo que habría provocado la pelea.

Un mesero de La Casa del Pastor, identificado como Orlando, quien presuntamente habría atendido al grupo de hombres que golpeó a la pareja LGBT , dio su testimonio de lo ocurrido el pasado 11 de noviembre.

Conforme a lo expuesto por el mesero, él atendia a los jovenes, que según dijo eran 6 chicos de entre 20 y 26 años , que comían en La Casa del Pastor, cuando la pareja LGBT arribó al establecimiento.

A su llegada, uno de los miembros de la comunidad LGBT habría dicho frases como: “qué me ves, te gusto” a los jóvenes, quienes hicieron caso omiso a sus señalamientos y continuaron comiendo.

Posteriormente, luego de entre 30 y 40 minutos, la pareja LGBT salió del establecimiento, y mientras uno de ellos fumaba, el otro volvió a lanzar las frases, “¿qué me ves, te gustó?” a los chicos.

Asimismo, el mesero señaló que el mismo sujeto habría parado una patrulla para pedirles que sacara a los jóvenes de La Casa del Pastor, y que inclusive le indicó que “no sabía qué era”, pero que “bajara a arreglarle ese tema con los chamacos”.

Luego de ello, habría lanzado comentarios ofensivos hacia el grupo de hombres, a quienes llamó: “mugrosos, chamacos pend**os” y pidió que los sacarán de La Casa del Pastor, no obstante, el patrullero no hizo caso a la petición y se fue.

Después, la pareja LGBT continúo molestando a los 6 sujetos, y finalmente dio inicio la riña, según apuntó el mesero Orlando.

En cuanto a quien comenzó la pelea en La Casa del Pastor en Masaryk, el mesero dijo que no pudo ifentificarlo, sin embargo, señaló que durante la riña observó que no afectaran a los comensales que se encontraban al rededor.

Minutos despues escucho cuando uno de los hombre de la oareja LGBT comenzó a gritar que le fracturaron el pie, sin embargo, el mesero considera que dicha situación ocurrió por un empujon.

En cuanto al miembro de la comunidad LGBT que se encontraba tendido en el piso, como lo muestran los videos, el mesero señaló que uno de los 6 sujetos le dio un golpe y lo desmayó, lo que provocó que cayera al piso y se rompiera la nariz.

“Empiezo a escuchar que uno de los chicos grita, ‘me fracture el pie, me fracture el pie’, yo creo que se cayó. O lo han de haber empujado y estaba gritando muy fuerte.

Finalmente, el mesero de La Casa del Pastor comentó que “los chicos no tuvieron la culpa” de nada, pues la pareja desde que llegó al restaurante comenzó a agredirlos con unas palabras que el hombre percibió como “muy acosadoras” hacia unos chicos a quienes les doblan la edad, dijo.

“Los chicos no tuvieron la culpa, no tuvieron la culpa de nada en absoluto, esas palabras las vi muy acosadoras hacia los chicos, unos chicos que no son adultos, a diferencia de los otros que yo creo que les doblaban la edad”

Mesero de La Casa del Pastor