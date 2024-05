Mauricio Tabe, candidato por la Alianza Va por la CDMX, tundió en el segundo debate al candidato de Morena, Miguel Torruco, quien aspira a gobernar durante los próximos tres años la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante su participación, el candidato Mauricio Tabe presentó propuestas como instalar c entros de monitoreo por sector, blindar las unidades habitacionales y duplicar los módulos de seguridad.

En ese mismo sentido, el aspirante a gobernar por tres años más anunció el reforzamiento de la estrategia BlindarMH, ello con el objetivo de conseguir que Miguel Hidalgo sea la más segura de toda la CDMX.

Mauricio Tabe destacó que con la administración pasada de Morena, únicamente el 30 por ciento de los vecinos se sentían seguros, pero ahora, luego de tres años, el doble de habitantes se sienten seguros en la Magdalena Contreras.

“La gente en Miguel Hidalgo ya no quiere a Morena y no van a regresar, por eso que no nos extrañe escuchar propuestas que no se pueden cumplir o mentiras como que Iztapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo, yo lo que les aseguro que este 2 de junio tenemos que defender Miguel Hidalgo”

Mauricio Tabe