En medio de la marcha de la Generación Z convocada este 15 de noviembre de 2025, jóvenes manifestantes denunciaron ser víctimas de agresiones por parte de presuntos grupos de derecha.

Según declaró una de las agredidas, su grupo de jóvenes fue blanco de insultos y empujones por decir que los manifestantes de edad avanzada con afinidades políticas no representan la marcha de la Generación Z.

“Estábamos gritando que esta marcha es una farsa porque si volteas son pura gente blanca panista del PRIAN. Cuando se lo comentamos se nos acercaron a agredirnos físicamente y verbalmente” Yamileth, manifestante

La marcha ha recibido críticas debido a que la mayoría de los asistentes son personas que superan los 30 años, incluyendo personajes como:

Jóvenes son minoría en la marcha de la Generación Z

Medios como El País han reportado que en la marcha de la Generación Z abundan las vestimentas blancas y sombreros, siendo la mayoría de los asistentes personas que ya superan los 30 años.

De manera contradictoria, la generación Z, que en teoría deberían tener entre 13 y 28 años, son minoría en el movimiento convocado para este 15 de noviembre de 2025.

La presencia de jóvenes se hizo evidente hasta que arribó el Bloque Negro, quienes protagonizaron empujones y agresione s contra policías que protegen Palacio Nacional en la marcha de la Generación Z.