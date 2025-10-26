La diputada Laura Álvarez Soto presentó este sábado su Primer Informe de Actividades Legislativas, donde destacó un año de trabajo intenso y cercano con las familias de la alcaldía Miguel Hidalgo, bajo el lema “Contigo es mejor”.

En el evento estuvo acompañada por Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México; Andrés Atayde, coordinador del GPPAN; el alcalde Mauricio Tabe, así como más de una docena de legisladores locales y federales.

Laura Álvarez reafirma sus valores y trayectoria política

Con 26 años de trayectoria, Álvarez Soto resaltó que su labor política siempre ha estado guiada por los principios de servir a la gente con honestidad y cercanía, sin corrupción ni compra de conciencias.

para mi el reciente relanzamiento del PAN fue una reafirmación de lo que los panistas siempre hemos defendido: La Patria, la Familia y la Libertad. Laura Álvarez

La legisladora destacó que su trabajo en el Congreso se enfoca en exigir que los gobiernos cumplan lo que prometen, garantizar servicios públicos dignos y colocar a las familias en el centro de la acción pública.

Entre sus gestiones, mencionó las iniciativas para que el Gobierno de la Ciudad destine más recursos al bacheo y prevención de socavones, asegure que los CENDIs estén en lugares seguros y adquiera vacunas contra enfermedades reemergentes como el sarampión o la tos ferina.

Laura Álvarez destaca resultados con impacto en Miguel Hidalgo

La diputada recordó logros impulsados junto con vecinos, como la atención a la Escuela Mártires de Tacubaya, que presentaba riesgos estructurales, y la realización del Foro Internacional sobre el uso de celulares en las escuelas, con la participación de las embajadas de Alemania, España y Francia.

Además, destacó la consolidación de su Módulo de Atención Ciudadana “Casa Soluciones MH”, donde se brindan servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica, capacitación y emprendimiento para mujeres.

Laura Álvarez rinde Primer Informe de Actividades Legislativas. (Cortesía)

Más de 8 mil familias se han beneficiado del programa de abasto a precio reducido, y se ha distribuido casi una tonelada de huevo de manera gratuita. Su módulo móvil ha recorrido más de 70 colonias, ofreciendo exámenes de la vista y otros servicios sin costo.

Impulso legislativo a favor de la niñez y la seguridad

Como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Laura Álvarez destacó que su labor legislativa se ha centrado en niñas, niños y adolescentes, seguridad pública, salud y vida digna para todos.

Resaltó la formación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Análisis de Política Familiar y la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, con el objetivo de fortalecer la protección y el desarrollo integral de la niñez.