BAIC dio un paso clave en su estrategia de crecimiento en el país con la inauguración de su primera agencia en la Ciudad de México, un movimiento que busca consolidar su presencia en la capital y fortalecer su operación en América Latina.

La apertura marca una nueva etapa para la armadora china en México. La compañía llegó al mercado nacional en 2016 bajo un modelo de importación y distribución a través de un socio comercial. Desde enero de 2026, BAIC Internacional tomó el control directo de sus operaciones en el país, con una nueva estructura organizacional orientada al crecimiento sostenible, el conocimiento del mercado local, la ampliación de la red de distribuidores y una oferta comercial adaptada al consumidor mexicano.

BAIC fortalece su operación en México con una nueva estrategia comercial

Con más de seis décadas de historia, BAIC es uno de los grupos automotrices con mayor trayectoria en China. Entre sus hitos se encuentra el lanzamiento del sedán Jinggangshan en 1958 y el inicio de la producción de vehículos todoterreno en 1966, segmento en el que la marca construyó su experiencia.

Su desarrollo también ha estado ligado a alianzas internacionales. En 1983 constituyó Beijing Jeep Corporation, y posteriormente estableció las empresas conjuntas Beijing Hyundai en 2002 y Beijing Benz en 2003 para la fabricación y desarrollo de vehículos.

La tecnología es otro de los pilares de la empresa, con trabajo en conducción inteligente, propulsión eléctrica, sistemas híbridos, baterías y vehículos todoterreno, además de la expansión de su red comercial en distintos mercados.

En México, el plan de BAIC contempla priorizar los vehículos todoterreno a gasolina e híbridos y continuar ampliando su cobertura comercial. En ese marco, la nueva agencia en CDMX busca fortalecer el vínculo directo con los clientes y acompañar la consolidación de la marca a nivel nacional.