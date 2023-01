Hoy no circula 16 de enero: te decimos qué autos descansan este lunes en la CDMX y el Estado de México.

Hoy, 16 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartió el Hoy no circula sabatino aplicable para este lunes, donde varios autos no podrán circular en la CDMX y el Estado de México.

La CAMe puede modificar el programa Hoy no circula si se instaura una contingencia ambiental, por la mala calidad del aire.

Sin embargo, este lunes 16 de enero el programa Hoy no circula se aplica con normalidad, por lo que si no quieres recibir una multa, aquí te decimos qué vehículos descansan hoy.

Hoy no circula: Estos vehículos descansan hoy, lunes 16 de enero

El programa de Hoy no circula aplica para la Zona Metropolitana del Valle de México, en donde se encuentran la CDMX y el Estado de México.

Los autos que descansarán este lunes 16 de enero son aquellos con engomado amarillo con:

vehículos con terminación de placa 5 y 6

vehículos con holograma 1 y 2

El Hoy no circula es aplicable de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Estado de México, los cuales son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juparez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. pic.twitter.com/1J2ge3IuP2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 16, 2023

¿Qué es el programa Hoy no circula y por qué se instauró?

El programa Hoy no circula es un método para prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos que circulan en la CDMX y el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el programa aplica para todos los autos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, sin importar cuál sea el origen de las placas del auto.

Con este programa, los vehículos no circulan un día de la semana y dos sábados al mes para autos con hologramas 1 y 2. Los autos que no circulan por cada día de la semana son:

Lunes : engomado amarillo, terminación 5 y 6

: engomado amarillo, terminación 5 y 6 Martes : engomado rosa, terminación 7 y 8

: engomado rosa, terminación 7 y 8 Miércoles : engomado rojo, terminación 3 y 4

: engomado rojo, terminación 3 y 4 Jueves : engomado verde, terminación 1 y 2

: engomado verde, terminación 1 y 2 Viernes: engomado azul, terminación 9 y 0