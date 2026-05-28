El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, negó categóricamente que la FIFA haya solicitado retirar la escultura del ajolote ubicada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

La administración capitalina aseguró que la información difundida en redes sociales sobre una supuesta exigencia relacionada con el Mundial de 2026 es falsa.

Gobierno de CDMX desmiente que FIFA exigiera retirar escultura del ajolote

A través de un mensaje oficial, el Gobierno capitalino aclaró que el retiro de la escultura del ajolote no responde a ninguna exigencia de la FIFA ni a acuerdos comerciales relacionados con la Copa Mundial de 2026.

La polémica surgió luego de diversas publicaciones en redes sociales donde usuarios aseguraban que la figura sería retirada de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para ser sustituida por el jaguar, mascota oficial del torneo internacional.

Sin embargo, el Gobierno de la CDMX desmintió estas versiones y explicó que el movimiento de la escultura obedece únicamente a temas logísticos y de Protección Civil.

Asimismo, reiteró que el ajolote representa un elemento de identidad cultural para la Ciudad de México y que no existe ninguna instrucción para restringirlo.