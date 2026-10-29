La alcaldesa Gaby Osorio reconoció la labor de los cuerpos policiales de Tlalpan, luego de que la demarcación registrara una disminución de 13.7 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante el último año, la mayor reducción entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Durante el pase de lista a elementos de la Policía Auxiliar del Sector 59, la mandataria destacó que el indicador pasó de 64.4% en septiembre de 2025 a 50.7% en septiembre de 2026. También informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 14.7%, con base en cifras independientes de la ENSU.

Gaby Osorio reconoce labor policial por reducción de inseguridad en Tlalpan

Ante mandos y elementos policiales, Gaby Osorio señaló que la reducción en la percepción de inseguridad es resultado de una estrategia basada en la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de la vigilancia y la presencia permanente en colonias, barrios y pueblos de la demarcación.

De acuerdo con los resultados de la ENSU, la disminución anual fue estadísticamente significativa y ubicó a Tlalpan por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad, que se situó en 58.1%. Esto representa una diferencia de 7.4 puntos porcentuales respecto al indicador nacional.

La alcaldesa atribuyó los avances al trabajo conjunto con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada, además de la participación de la Policía Auxiliar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instituciones federales.

Durante el encuentro, Osorio también recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció recientemente a Tlalpan como una de las alcaldías que más han reducido la percepción de inseguridad en la capital.

Tlalpan reforzará patrullajes nocturnos y capacitación policial

En materia de incidencia delictiva, Gaby Osorio reportó una reducción de 14.7% en los delitos de alto impacto y destacó que la alcaldía mantiene reuniones diarias del Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz para revisar los registros, identificar zonas prioritarias y establecer acciones de atención.

Entre las medidas implementadas se encuentran los operativos Rastrillo y Salvando Vidas, las veladas nocturnas de vigilancia y las asambleas vecinales de seguridad que se realizan cada miércoles. También se llevan a cabo acciones de recuperación de espacios públicos, mejoramiento del alumbrado y servicios urbanos.

La alcaldesa reconoció especialmente el trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz, cuyos integrantes participan en operativos y recorridos de vigilancia en coordinación con distintas corporaciones. No obstante, señaló que los resultados no significan que la tarea esté concluida y llamó a mantener los esfuerzos para reducir la incidencia delictiva.

Como parte de las siguientes acciones, anunció el reforzamiento de los patrullajes nocturnos, las visitas casa por casa en coordinación con el área de Participación Ciudadana y los programas de capacitación para la Policía Auxiliar, con el propósito de mejorar la atención y fortalecer la confianza de las vecinas y los vecinos.

La estrategia también contempla mesas de seguridad itinerantes para atender las necesidades de las comunidades, así como el incremento del número de patrullas, la ampliación de los cuadrantes de vigilancia y el fortalecimiento de los recorridos policiales en colonias, barrios y pueblos de Tlalpan.