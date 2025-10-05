A través de las redes sociales se dio a conocer la evacuación de cientos de jóvenes que se encontraban en una fiesta ilegal en la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México); terminó con tres detenidos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega reveló que evitaron una tragedia pues en el lugar había más de mil doscientos jóvenes, en su mayoría menores de edad.

Tres personas fueron detenidas tras evacuación de cientos de jóvenes en fiesta ilegal en Cuauhtémoc

Las autoridades detuvieron a tres hombres identificados como los presuntos responsables de la organización de esta fiesta ilegal en alcaldía Cuauhtémoc, en donde había menores de edad.

Se dio a conocer que la fiesta se llevó a cabo en un predio ubicado en la calle Dr. Bolaños Cacho, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades habrían colocado sellos de clausura y atendieron a dos jóvenes que presentaron crisis nerviosa durante el operativo.

Entre los productos que se encontraron en la fiesta clandestina se encuentran:

Garrafones de alcohol sin etiqueta o información del contenido

Decenas de botellas de diversas bebidas

Refrescos

Tinas con bolsas de hielo

Aditivos para preparar cócteles

Latas de cerveza

Fiesta ilegal en Cuauhtémoc (@AlessandraRdlv / X )

Alcaldesa de Cuauhtémoc confirmó evacuación de cientos de jóvenes que estaban en fiesta ilegal

En un video en su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega informó la evacuación de cientos de jóvenes que habían acudido a una fiesta ilegal en la colonia Buenos Aires, Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega señaló que evitaron una tragedia, pues los menores de edad estaban consumiendo alcohol en condiciones de alto riesgo.

En la colonia Buenos Aires detuvimos una tragedia: más de 1,200 menores dentro de un antro clandestino, consumiendo alcohol y drogas, sin salidas de emergencia ni medidas de protección.



A veces me toca ser la mala del cuento, pero todo sea por lo más importante: la vida de las… pic.twitter.com/Id72MxuH49 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 3, 2025

El establecimiento no contaba con las medidas mínimas de seguridad, además de que se exhibió que el establecimiento estaba repleto de botellas y tambos con alcohol.

“Todos estos recipientes que ven aquí son bebidas que no podemos tocar porque ya viene el personal ministerial. Los jóvenes salieron en muy mal estado y eso que llegamos apenas una hora después de que comenzó el evento, incluso había DJ” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

El operativo fue realizado por elementos de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Dirección General de Gobierno, quienes resguardaron el lugar a la espera de la llegada de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Increíble que organicen este tipo de fiestas que ponen en riesgo, no sólo a miles de jóvenes, sino a las vecinos y vecinos, a una colonia. ¡No lo vamos a permitir! Vamos a trabajar con ley, con orden y bueno, ya está aquí el INVEA. Vamos a proceder a que clausuren o suspendan, según vean el lugar…” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Tras mostrar las condiciones del lugar y los menores desalojados que se encontraban en la calle, Alessandra Rojo de la Vega dejó en claro que no permitirá la realización de fiestas ilegales que pongan en riesgo la vida de las personas.

“A veces me toca ser la mala del cuento, pero lo más importante es proteger la vida de las personas” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc