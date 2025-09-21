Son 27 las víctimas muertas por la explosión en Iztapalapa por la que vecinos decidieron colocar una cruz en memoria de estos y de los afectados.

Vecinos de Iztapalapa, específicamente Santa Martha, bajo el puente de La Concordia se unieron para levantar una cruz en memoria de las víctimas por la explosión en Iztapalapa.

Colocan cruz en el sitio de la explosión en Iztapalapa en memoria de las víctimas

Así como algunos, entre ellos Made x La Calle, realizaron murales en el sitio donde fue la explosión en Iztapalapa, vecinos de la zona colocaron una cruz en memoria de las víctimas.

El último reporte de la Secretaría de Salud de la CDMX detalla que son 27 víctimas mortales al 21 de septiembre con información matutina, por lo que gente continúa consternada ante la situación que se vivió.

Mural en memoria de las víctimas de la explosión en Iztapalapa. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Muestra de ello fue que vecinos de Santa Martha bajo el puente de La Concordia se organizaron para colocar una cruz en el sitio donde sucedió la explosión de la pipa de gas Silza en Iztapalapa.

La cruz fue colocada a un costado del muro de contención de la curva por donde la pipa de gas perdió el control, además de contener adornos florales y un listo con colores de la bandera de México.

Asimismo, fotografías en redes sociales también muestran que han colocado mensajes en busca del descanso de las víctimas de la explosión en Iztapalapa.

“Sus vidas honran nuestro recuerdo. 10 de septiembre por siempre en nuestros corazones “En su memoria la luz permanece”. Murales dedicas a víctimas de la explosión en Iztapalapa.

Vecinos de la zona de la Concordia colocaron esta tarde una cruz en el lugar donde explotó una pipa el pasado 10 de septiembre.

📸 Gabriela Esquivel pic.twitter.com/4ShjCz5stO — @diario24horas (@diario24horas) September 21, 2025

Vecinos del sitio donde ocurrió la explosión en Iztapalapa a la par de la colocación de la cruz rezaron en memoria de las víctimas de la tragedia.