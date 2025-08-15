Te compartimos algunos eventos gratis que tendrán este lugar este fin de semana en la Ciudad de México.

Es decir, estas son actividades gratuitas para no perderte del viernes 15 al domingo 17 de agosto en CDMX.

Monumento a la Revolución (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Qué actividades gratis hay en la CDMX del 15 al 17 de agosto?

Aquí te compartimos al menos 10 actividades gratis para no perderte este fin de semana del 15 al 17 de julio en CDMX:

Remate De Libros

Ubicación: Monumento a la Revolución

Horario: 11:00 a 21:00

Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno (exposición)

Ubicación: Galería Consigna

Horario: viernes de 9:00 a 16:00; sábado y domingo de 11:00 a 16:00

Feria de la Torta 2025

Ubicación: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Horario: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Vestigios de la Vida (exposición)

Ubicación: Museo Regional Altepepialcalli

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Feria del Elote

Ubicación: San Juan Ixtayopan, Tlahúac

Horario: 12:00 a 22:00 horas

Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.

Ubicación: Zócalo

Horario: 10:00 a 21:00 horas

Cineteca Nacional de Chapultepec

Ubicación: Cuarta sección del bosque de Chapultepec

Horario: 11:30 a 18:00 horas

Cineteca Nacional Chapultepec (Secretaría de Cultura 'X' @cultura_mx)

Concierto del Festival de las Juventudes

Ubicación: Kiosco de la Alameda Central

Horario: viernes 17:00 a 21:00 horas

Torneo de Box ‘Verde y Oro por la Paz’

Ubicación: Macroplaza de Iztapalapa

Horario: sábado a partir de las 16:00 horas

Aniversario Pulquería La Canica: Baile

Ubicación: Pulquería La Canica

Horario: viernes a partir de las 17:00 horas; sábado a partir de las 19:00 horas

pulque de guayaba (Yisus )

¿Qué tengo que saber de las actividades gratis en la CDMX del 15 al 17 de agosto?

Si quieres ser parte de alguna de estas actividades 15 al 17 de julio en la CDMX, te recordamos que solo la entrada a estos eventos es gratuita para todas las edades.

Así que si quieres consumir algún alimento, adquirir souvenir u algún otro artículo, deberás pagar el precio correspondiente.

Además te instamos a revisar las redes sociales oficiales de los eventos para asegurarte de su disponibilidad.