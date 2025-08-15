Te compartimos algunos eventos gratis que tendrán este lugar este fin de semana en la Ciudad de México.
Es decir, estas son actividades gratuitas para no perderte del viernes 15 al domingo 17 de agosto en CDMX.
¿Qué actividades gratis hay en la CDMX del 15 al 17 de agosto?
Aquí te compartimos al menos 10 actividades gratis para no perderte este fin de semana del 15 al 17 de julio en CDMX:
Remate De Libros
- Ubicación: Monumento a la Revolución
- Horario: 11:00 a 21:00
Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno (exposición)
- Ubicación: Galería Consigna
- Horario: viernes de 9:00 a 16:00; sábado y domingo de 11:00 a 16:00
Feria de la Torta 2025
- Ubicación: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza
- Horario: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza
Vestigios de la Vida (exposición)
- Ubicación: Museo Regional Altepepialcalli
- Horario: 10:00 a 18:00 horas
Feria del Elote
- Ubicación: San Juan Ixtayopan, Tlahúac
- Horario: 12:00 a 22:00 horas
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.
- Ubicación: Zócalo
- Horario: 10:00 a 21:00 horas
Cineteca Nacional de Chapultepec
- Ubicación: Cuarta sección del bosque de Chapultepec
- Horario: 11:30 a 18:00 horas
Concierto del Festival de las Juventudes
- Ubicación: Kiosco de la Alameda Central
- Horario: viernes 17:00 a 21:00 horas
Torneo de Box ‘Verde y Oro por la Paz’
- Ubicación: Macroplaza de Iztapalapa
- Horario: sábado a partir de las 16:00 horas
Aniversario Pulquería La Canica: Baile
- Ubicación: Pulquería La Canica
- Horario: viernes a partir de las 17:00 horas; sábado a partir de las 19:00 horas
¿Qué tengo que saber de las actividades gratis en la CDMX del 15 al 17 de agosto?
Si quieres ser parte de alguna de estas actividades 15 al 17 de julio en la CDMX, te recordamos que solo la entrada a estos eventos es gratuita para todas las edades.
Así que si quieres consumir algún alimento, adquirir souvenir u algún otro artículo, deberás pagar el precio correspondiente.
Además te instamos a revisar las redes sociales oficiales de los eventos para asegurarte de su disponibilidad.