Un empresario de publicidad exterior estafó a otros empresarios con la supuesta venta de boletos de paddock para la Fórmula 1 en la CDMX.

Marco António Finn es acusado por al menos dos empresarios, de haber sido estafados con 2.4 millones de pesos por la eventual compra de boletos.

“Nos dijo que quería comercializar un paddock que le daban a él como pago, que no lo iba a utilizar y entre varios juntamos el dinero para comprarle el espacio. Ahora resulta que todo fue un fraude, no tenemos boletos y este cuate no nos da la cara”, afirmó uno de los afectados.

El dueño de la empresa de publicidad, FBC, ha sido localizado por todos los afectados sin que hasta el momento les entregue boletos o les diga cuando lo hará, pese a que el evento inicia formalmente mañana.