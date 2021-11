En una lista están los pacientes que obligaron a usar materiales reciclados en CDMX

Sria @OlivaLopezA @Claudiashein me parece una bajeza que lo que he denunciado quieran minimizarlo así. Por cierto, me busco una mujer operada en el 2019 y le he confirmado que usaron trocares y suturas reciclados. Esa es la nota, Sria. Al rato comparto la lista. Buena noche pic.twitter.com/pAbJHQ1K0Q