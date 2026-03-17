Doña Carlota dejará la cárcel, un juez de distrito le otorgó prisión domiciliaria.

La resolución se da por un juicio de amparo interpuesto por la defensa legal de Doña Carlota, quien fue vinculada a proceso por un doble homicidio que tuvo lugar en Chalco, Estado de México.

Con base al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitó que la mujer, de 74 años de edad, lleve su proceso en libertad al padecer enfermedades crónicas degenerativas como:

Diabetes tipo 2

Hipertensión

Para acceder a este beneficio, la imputada deberá cubrir una garantía económica de 250 mil pesos así como entregar su pasaporte. Aunado a esto, se presentará en los juzgados cuando se le requiera.

Doña Carlota estará en su casa antes que concluya la semana

Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, celebró la resolución así como informó mediante Telediario que su madre estará en casa entre el viernes y el sábado.

“Hoy debo de celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez, que por razones humanitarias y en razón de la edad de mi madre, accede a conceder esa modificación de la medida cautela“ Arturo Santana, hijo de Doña Carlota

¿De qué se la acusa a Doña Carlota?

Doña Carlota se encuentra en proceso por la muerte de dos personas y la tentativa de homicidio en contra de un menor de edad.

La vida de Doña Carlota cambió cuando confrontó a la familia que invadió su propiedad ubicada dentro de una unidad habitacional en Chalco.

De acuerdo con investigaciones, incitada por su hija, la mujer disparó contra Justin Márquez, de 19 años de edad, y su padre Esau Márquez, de 51 años de edad, tras exigirles que salieran de su casa.

Además hirió a un menor de edad en las piernas.

Hasta el momento, la familia que invadió la propiedad de la mujer no ha podido comprobar que pagara una renta.

Por su parte, la defensa sostiene que Doña Carlota actuó en legítima defensa de su patrimonio. Será en su domicilio donde enfrente su proceso hasta definir su culpabilidad o inocencia.