En el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en Iztapalapa, 15 personas privadas de la libertad cultivan cempasúchil desde junio para la temporada de Día de Muertos, mediante una iniciativa que vincula las tradiciones mexicanas con la capacitación para el trabajo y el desarrollo de habilidades productivas.

Cultivan cempasúchil en Santa Martha Acatitla (cortesía)

En coordinación con la Dirección General de Trabajo Penitenciario, los participantes preparan la tierra, siembran, riegan y cuidan las plantas hasta la cosecha, Estas labores les permiten adquirir conocimientos prácticos en agricultura y jardinería, además de fomentar la responsabilidad, la constancia y el trabajo en equipo,

Cultivan cempasúchil en Santa Martha Acatitla (cortesía)

Huertos Urbanos promueve la capacitación laboral

Como parte del programa de Huertos Urbanos, reciben un apoyo económico equivalente al salario mínimo vigente. La cosecha se entrega a sus familiares para su comercialización en el exterior, lo que representa una alternativa para contribuir a la economía de sus hogares.

El cuidado de las plantas, también favorece la paciencia, concentración y la convivencia cotidiana. De acuerdo con la información proporcionada, se han observado cambios positivos en la conducta de los participantes y en su relación con compañeros y personal penitenciario.

Con el respaldo de la subsecretaría de Sistema Penitenciario y de la dirección del centro, este proyecto fortalecer la capacitación laboral y promueve herramientas que pueden contribuir a la reinserción social y al regreso a la comunidad.

Cultivan cempasúchil en Santa Martha Acatitla (cortesía)

De esta forma, el cultismo de cempasúchil, símbolo de las celebraciones del Día de Muertos, también representa una oportunidad para aprender, trabajar y desarrollar habilidades útiles para la vida en libertad.