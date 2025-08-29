Dionisio Huerta, papá de Cristofer Huerta afirma “se salió todo de control” en enfrentamiento con policías en la Jardín Balbuena en la Ciudad de México (CDMX).

En entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula el padre de Cristofer Huerta recuerda como policías de la CDMX que lo detuvieron a él y su hijo cuando circulaban por Teresa de Mier y Fray Servando en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.

Pero al ser detenidos se salió de control y terminó con la muerte de Cristofer Huerta con un disparo en la cabeza de parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

Cristofer Huerta: Papá afirma “se salió todo de control” en enfrentamiento con policías en la Jardín Balbuena; sí tenían placas defiende

Al recordar el motivo de su detención en entrevista con Azucena Uresti, Dionisio Huerta, papá de Cristofer Huerta asegura que en la motoneta que pista que utilizaban ese día ellos como cualquier otro ciudadano portaba placas, razón por la que presuntamente los detuvieron al no llevarlas de un modo visible.

En medio de su detención que terminó en un enfrentamiento con los policías de la CDMX en la colonia Jardín Balbuena, recuerda como poco a poco todo fue que se salió de control.

Recuerda que al momento de su detención trataron de orillarse sobre Fray Servando y Teresa de Mier, pero sostiene que los policías de la CDMX los trataron con una actitud agresiva en medio de esta detención.

Lo que finalmente causó que todo se les saliera de control mientras que las agresiones físicas se hicieron presentes.

Incluso recuerda que aún no se habían podido bajar de la moto cuando, según Dionisio Huerta los policías de la CDMX lo comenzaron a agredir a él y a su hijo.

“Teníamos que orillarnos porque seguían pasando los casos, los carros y veníamos en este, después anda, cruzamos Fray Servando Teresa de Mier y pues Fray Servando, tú sabes que es una avenida principal de vía rápida y pues ya en eso, este, él empieza, no, no así, o sea, con un poco de agresividad y pues se salió fuera y todo de control. Cuando ya vemos, pues, empezó el forcejeo entre, entre nosotros, arriba de la moto. Estábamos arriba, nunca descendimos de la moto. Cuando agarran ellos y nos tiran, nos tiran de la moto. Es algo que realmente pues no se ha, no ha salido como que en, en, o sea, los tiran de la moto y empiezan como los manotazos. Eh, tú estás con un policía, tu hijo está con otro policía que le dispara en la cabeza" Dionisio Huerta, papá de Cristofer Huerta

Cristofer Huerta: Papá dice que no se le desea a nadie la muerte de un hijo

También en su testimonio, Dionisio Huerta, papá de Cristofer Huerta aseguró que lo que vivió con la muerte de su hijo es algo que no le desea a nadie.

Sostuvo que la manera en que el policía de la CDMX mató a su hijo fue “cobarde”, ante el proceso que ya enfrenta este elemento de la SSC por homicidio, el papá de Cristofer Huerta sostiene que cree en la justicia del hombre y de Dios.