La alcaldía Coyoacán avanza en la rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas, uno de los espacios verdes más importantes de la demarcación, donde la tercera etapa de intervención contempla la recuperación integral del lago y la protección de especies endémicas.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabezó una nueva jornada de trabajo en este parque ecológico, luego de que personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizara un primer levantamiento técnico para identificar las necesidades y requerimientos necesarios para iniciar las labores de recuperación.

El edil señaló que, además de la SEMAR, se convocó a instituciones y dependencias federales y locales para sumar especialistas y conocimientos técnicos que permitan concretar la restauración de este espacio natural visitado por miles de personas cada año.

Giovani Gutiérrez impulsa recuperación ambiental en Coyoacán

Giovani Gutiérrez destacó que el Parque Ecológico Huayamilpas es un punto de encuentro para familias, niñas, niños y jóvenes que acuden diariamente a disfrutar de actividades deportivas, recreativas y culturales.

El alcalde recordó que, durante esta administración y en continuidad con acciones previas, se han realizado diversas mejoras al parque; sin embargo, la recuperación del lago permanecía como uno de los principales pendientes y será atendido en esta nueva etapa de rehabilitación.

Asimismo, explicó que el objetivo principal es reunir a especialistas en ecología y medio ambiente para proteger la flora y fauna del lugar, además de coordinar adecuadamente los esfuerzos ciudadanos en favor de las especies que habitan en este ecosistema.

Giovani Gutiérrez impulsa rescate del lago en Huayamilpas. (Cortesía )

Parque Ecológico Huayamilpas entra en tercera etapa de rehabilitación

El anuncio fue realizado durante la premiación de la Copa Coyoacán 2026, torneo en el que participaron más de 800 niñas y niños integrados en 80 equipos de toda la alcaldía.

Gutiérrez Aguilar recordó que la primera etapa de rehabilitación incluyó mejoras en las canchas deportivas, skatepark y pista de patinaje, mientras que la segunda contempla la sustitución de luminarias, poda, clareo y mejoramiento de áreas comunes y juegos infantiles.

En esta tercera fase se contempla específicamente la recuperación del lago, así como acciones enfocadas en la preservación ambiental y el cuidado de especies endémicas.

El alcalde subrayó que existe interés de distintos sectores por contribuir a la mejora del parque, por lo que llamó a que cualquier apoyo se realice de manera coordinada y con acompañamiento de especialistas en medio ambiente y conservación ecológica.

Finalmente, informó que ya fueron convocadas dependencias como SEMARNAT, PAOT, SEDEMA y PROFEPA para integrar una mesa de trabajo que permita consolidar este proyecto de recuperación ambiental en Coyoacán.