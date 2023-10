La aspirante a la candidatura de Morena a la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, compartió su plan A y plan B rumbo a las elecciones 2024.

La alcaldesa con licencia de Iztapalapa se inscribió al proceso interno convocado por Morena para buscar ser la candidata a CDMX.

En entrevista para Radio Fórmula, Clara Brugada compartió sus planes en medio del proceso interno de su partido en la capital del país.

Clara Brugada aseguró que tiene “confianza plena” en que va a ganar la coordinación del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación en la CDMX.

Sin embargo, explicó cuáles son sus planes A y B rumbo a la encuesta de Morena por si no gana la candidatura.

De acuerdo con Clara Brugada, no tiene pensado buscar un cargo legislativo ni regresar a la alcaldía Iztapalapa de no obtener el triunfo.

De acuerdo con la aspirante, sus planes alternos en la búsqueda de la candidatura a CDMX son:

Por otra parte, Clara Brugada compartió que tiene un Plan C rumbo a las elecciones 2024 que incluye a Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia.

De acuerdo con Brugada, este Plan C es el convocado por el mismo partido y consisten en la unión de la “C de Claudia y C de Clara”, por lo que sabe que va a ganar.

“El plan C es el plan convocado por Morena en C de Claudia, C de Clara, arriba corazones vamos a ganar”

Clara Brugada