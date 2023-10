Clara Brugada, aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se deslindó de pintas a su favor y que, a su vez, borraron las de otros aspirantes en la capital del país.

Por medio de su cuenta de la plataforma X, Clara Brugada dijo desconocer el origen de las pintas a su favor que han sido captadas en distintas partes de la CDMX, así como las que han borrado las de otros aspirantes.

La aclaración de la alcaldesa de Iztapalapa con licencia se da luego de que fue captado el momento en que personas presuntamente afines a la morenista borraban una barda con una pinta a favor de Omar García Harfuch, también aspirante al gobierno capitalino.

Clara Brugada llama a sus simpatizantes a apoyarla en encuesta de Morena

Tras deslindarse de las pintas a su favor, Clara Brugada hizo un llamado a sus simpatizantes para demostrarle su apoyo en la encuesta de Morena que está próxima a llevarse a cabo y no borrando las bardas de otros aspirtantes.

Brugada Molina reiteró que en “su movimiento” no cabe la guerra sucia y refrendó su compromiso de promover un proceso “unitario” para defender a Morena en la CDMX.

“Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los próximos días llevará a cabo #Morena. Lo he dicho ya en varias ocasiones, en nuestro movimiento no cabe la guerra sucia. Vamos en un proceso unitario para defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México”, destacó la aspirante morenista.

Desconozco el origen de las pintas que han aparecido en diversas zonas de la ciudad, tanto a mi favor, como borrando las anteriores con mensajes a favor de otras personas. Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 1, 2023

Captan a supuestos simpatizantes de Clara Brugada borrando barda a favor de Omar García Harfuch

En redes sociales, comenzó a circular un video en el que se aprecia a presuntos simpatizantes de Clara Brugada borrando una barda en favor al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien es uno de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la CDMX.

Y es que la barda que fue borrada para colocar en su lugar una en favor de Clara Brugada se podía leer la frase: “El bueno es #Harfuch”.

La situación habría tenido lugar en un camellón de Avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la CDMX.

Cabe recordar que los aspirantes de Morena elegidos por el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad para contender por la jefatura de gobierno son:

Clara Brugada

Omar García Harfuch

Hugo López-Gatell

Mariana Boy