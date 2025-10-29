La ginecóloga Ana Laura Gutiérrez Aguayo hizo historia al convertirse en la primera cirujana del ISSSTE en realizar un procedimiento con el robot Da Vinci X, una tecnología de alta precisión que permite intervenciones mínimamente invasivas.

La operación se llevó a cabo en el Hospital Regional “1° de Octubre”, donde un equipo conformado por especialistas en ginecología y oncología realizó con éxito una histerectomía total laparoscópica a una derechohabiente de 37 años con tumores benignos en el útero.

Intervención realizada con robot Da Vinci X en el ISSSTE

Gutiérrez Aguayo, con más de una década de experiencia en cirugía de mínima invasión, se capacitó durante dos años en cirugía robótica y completó un curso de 90 días para obtener la licencia que la acredita para manejar el sistema Da Vinci X.

Para mí es un orgullo, como cirujana y como mujer, el poder haber realizado la primera operación robótica del Hospital Regional “1° de Octubre”, del ISSSTE. Es un orgullo el poder representar a cada una de las trabajadoras que aquí conformaron también mi sala. El 80 por ciento de esta sala estaba conformada por mujeres. En los últimos años se destaca la participación de las mujeres como cirujanas en el área de cirugía robótica. En los últimos 10 años ha habido un despunte del papel de la mujer en esta área. Ana Laura Gutiérrez Aguayo

El robot Da Vinci X ofrece una visión tridimensional con precisión diez veces superior al ojo humano, lo que permite incisiones más pequeñas, menor sangrado y una recuperación más rápida.

Ana Laura Gutiérrez, primer cirujana en realizar intervención con robot Da Vince en HR 1° de Octubre. (Cortesía )

Según la doctora, el uso de esta tecnología reduce significativamente el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación de las pacientes.

ISSSTE impulsa el Plan de Cirugía Robótica en México

La incorporación del Hospital “1° de Octubre” al Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE beneficiará a más de 2 millones 300 mil derechohabientes de las zonas norte y oriente de la Ciudad de México, así como de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Estado de México.

La doctora destacó que este avance refleja el compromiso del gobierno federal y del ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, así como el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia una atención médica más innovadora y con perspectiva de género.