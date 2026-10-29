Autoridades anunciaron el cierre a la vialidad y accesos a la iglesia de San Hipólito en CDMX, debido a la llegada de cientos de feligreses durante la noche de este 28 de octubre.

De acuerdo con varios reportes de autoridades y visitantes a la iglesia de San Hipólito en CDMX, hay varios lesionados debido a las aglomeraciones y empujones.

20:22 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Hidalgo entre Eje Central y Eje 1 Poniente; y cerrada la circulación en carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma al Sur a partir de la Glorieta de Violeta, por arribo de feligreses al Templo de San Hipólito.… pic.twitter.com/LFwsD5HRBP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2026

Rejas de la iglesia de San Hipólito en CDMX fueron cerradas

Según los reportes, la llegada de cientos de fieles de San Judas Tadeo provocó que las rejas de la iglesia de San Hipólito en CDMX fueran cerradas.

Ante esto, la multitud en lugar de dispersarse de la iglesia de San Hipólito en CDMX, se mantuvo a las afueras del templo, manteniendo la aglomeración.

Muchos de estos fieles seguían esperando a entrar al templo para la misa en honor a San Judas Tadeo, que se da año con año en el lugar.

Esto hizo más grande el tumulto, debido a que seguían llegando decenas de feligreses a las inmediaciones de la zona y se puso en peligro a los mismos.

Visitantes y autoridades señalan personas atrapadas entre la multitud, lesionados y personas en riesgo de asfixia, así como varios niños extraviados.

Autoridades ya están dispersando la aglomeración de la iglesia de San Hipólito en CDMX

Por su parte, autoridades anunciaron que ya se encuentran dispersando la aglomeración en la iglesia de San Hipólito en CDMX.

De hecho parte del operativo para poner orden a las afueras de la iglesia de San Hipólito en CDMX, consistió precisamente en ordenar a el cierre del templo.

Las personas que ya se encontraban dentro del inmueble, han sido evacuadas por una de las calles aledañas al mismo, una vez que se ordenó el cierre de actividades.

Por otra parte, se estableció un cerco perimetral para evitar que ingresen más personas al lugar; asimismo, se han instalado patrullas y usan megáfonos para pedir que los fieles se retiren.