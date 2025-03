La Churrería El Moro de Coapa en la Ciudad de México (CDMX) sigue dando de qué hablar tras viralizarse un caso de hostigamiento laboral a una trabajadora.

Karen, la trabajadora acosada en cuestión reveló como fue el trato por los altos cargos de Churrería El Moro CDMX para Imagen Televisión.

En este testimonio recuerda que el abogado de la empresa la jaloneó y hasta le dijo “te vamos a pagar con churros”.

En este testimonio, Karen quién era mesera de la sucursal de Coapa de Churrería El Moro en CDMX, reveló como ocurrió su caso donde aseguró que el personal de la empresa le solicitaba firmar una especie de “acta” o “reporte”.

Pero al leer este documento se dio cuenta que se trataba de su baja en la empresa, es decir que le estaban dando una hoja donde ella aceptaba su renuncia bajo engaños.

Churrería El Moro CDMX responde a video de trabajadora acosada para firmar su renuncia, pero no ofrece disculpas

Al percatarse de dicha situación, la trabajadora de Churrería El Moro en CDMX relata que fue hacia un espacio especial para empleados donde tenía su mochila para guardar sus pertenencias, y en ese momento llega el abogado de la empresa quién la jaloneo.

En consecuencia, Karen comienza a gritar y a pedir que no la toquen ni agredan físicamente, pero una mujer identificada como la “distrital” empieza a jalonearla y agarrarla de sus brazos y le pide de mala manera que firme su renuncia.

Tras viralizarse la trabajadora acosada de Churrería El Moro CDMX afirma que lo único que hizo fue defender su trabajo porque la estaban despidiendo injustificadamente y asegura que después de las agresiones en su contra sólo buscaban espantarla diciéndole lo largos que eran los juicios laborales.

Con la intención de que no tuviera los ánimos de denunciarlos por el hostigamiento laboral que le hicieron.

“Yo lo único que hice fue defender mi trabajo, siempre fui de las meseras que más vendía. Yo pelee porque me estaba despidiendo injustificadamente. Siento que sí me querían espantar (...) Te vamos a pagar con churros me dijeron cosas muy humillantes”

Karen, ex mesera de Churrería El Moro en CDMX