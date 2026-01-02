Choferes de microbús de la ruta 41 atacaron a un camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) la noche del 31 de diciembre a tiros y golpes.

El hecho quedó registrado en video por uno de los pasajeros, quien captó el momento en el que dos operadores del transporte concesionado cierran el paso al RTP para luego atacarlo.

El hecho se reportó cerca de una estación de CU del Metro CDMX, según videos del momento.

Choferes de microbús atacan a RTP con pasajeros a bordo

Choferes de un microbús de transporte concesionado de la ruta 41 se cerró frente a un RTP para golpear la unidad por un presunto pleito.

El hecho quedó captado en video por pasajeros, así como por motociclistas que pasaban por la zona al momento del ataque.

De acuerdo con los testimonios, uno de los agresores incluso amenazó al chofer del RTP con un arma mientras golpeaba los cristales.

Ambas unidades circulaban por el bajo puente de Eje 10 Sur y Avenida Revolución en la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de que ambas unidades llevaban a bordo pasajeros, los choferes se bajaron para golpear el RTP, unidad a la que le rompieron los vidrios, lo que provocó conmoción en todos los presentes.

Este incidente tuvo lugar ayer bajo el puente de Eje 10 y Av. Revolución. Un camión de la ruta 41, cuyos operadores a menudo parecen estar bajo la influencia de sustancias, incluyendo menores de edad, fue involucrado. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) parece ignorar estas… pic.twitter.com/eFw1ioRC6K — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 1, 2026

Semovi investiga agresión a RTP por choferes de camión

Luego de la denuncia en redes del hecho violento, la Secretaría de Movilidad (Semovi) señaló que iniciará la investigación del caso.

Asimismo, resaltó que se revisará la agresión de los choferes a la unidad RTP para “la revocación de concesión”.

Por otra parte, resaltó que se implementarán operativos permanentes para la revisión con el fin de evitar otros hechos violentos como el ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2025.