En el marco del mes del orgullo LGBT, Mitzy Castro, mujer trans, sufrió de discriminación por parte de Bar 27 que buscaba divertirse con sus amigos.

El pasado 10 de junio, Mitzy compartió un video en el que mostró que no la dejaron pasar, así como a sus acompañantes por ser parte de la población LGBT.

“Mes de junio, mes del pride, en Bar 27 no me dejan entrar porque soy un hombre vestido de mujer, ¿Cómo la ven?”

Mitzy Castro, mujer trans, compartió un video en sus redes sociales donde denunció la discriminación que sufrió en Bar 27.

Al escuchar que un hombre identificado como Nacho, le dijo a quienes controlan la entrada que “es un hombre vestido de mujer, no pasa”.

Luego del mal rato, cuando no solamente no reconocieron su identidad de género, sino que se burlaron de ella, decidió contar su experiencia para que nadie vuelva a pasar por lo mismo.

En el video se puede escuchar a sus amigas calificar a los hombres que no las dejaron pasar como “pendejos” y cuestionaron los requisitos para acceder.

Mitzy dijo que ser discriminada en pleno 2022 y además, en el mes del orgullo, le pareció increíble.

Asimismo, sentenció que nadie merece comentarios o burlas respecto a su identidad de género, pue s acciones de discriminación como la que vivió “puede llevar a alguien al suicidio”.

Mitzy Castro narró que Nacho, a quien identificó como “ese Nacho al que todos le dicen; yo quiero 3 botellas”,le negó la entrada por ser una mujer trans.

Además, dijo sentirse decepcionada por la discriminación que sufrió en Bar 27, en la sucursal de Pedregal de la Ciudad de México (CDMX).

Recordó que escuchó que la identificaron como un “hombre vestido de mujer” y luego le dijeron que no podía entrar.

Aclaró que no busca que cierren Bar 27 por haberla discriminado por ser una mujer trans, además de saber que su cierre es algo que no pasará.

Sin embargo, usó su experiencia para visibilizar el maltrato y discriminación que pa población LGBT sufre y para que nadie pase por lo mismo.

Mitzy dijo que ya había ido en una ocasión, donde no tuvo ningún problema, pero en su segunda visita “así es como me tratan”.

“Solo lo subo para que concienticemos el trato que llevan nuestras hermanas/hermanes…mi corazón de verdad está dolido, no me lo puedo creer. No quiero que nadie pase por esto”

Mitzy Castro, mujer trans