Tras las lluvias de hoy martes 22 de abril, se observó un arcoíris en CDMX (Ciudad de México), que sorprendió a los capitalinos y dejó varias fotos y videos; te compartimos algunas.

Y es consecuencia del frente frío 39, hoy martes 22 de abril se registraron lluvias en CDMX, intermitentes y aisladas en la mayoría de sus alcaldías.

Si bien las lluvias en CDMX hoy martes 22 de abril dejaron tráfico denso y el avance lento del Metro en cuatro de sus líneas, también ocasionaron el arcoíris y las siguientes fotos y videos.

Lluvias dejan arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril 2025; aquí las fotos del evento (Mercedes Rubio vía Facebook)

Arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril: Fotos y videos del evento que sorprendió a la ciudad

Las lluvias capitalinas dejaron un cielo despejado y un arcoíris en CDMX, hoy martes 22 de abril, visto desde varias direcciones como se observa en las fotos y videos; por ejemplo la zona Centro.

El arcoíris en CDMX fue visto desde la Torre Latinoamericana, hasta la colonia Roma, pero también en Ciudad Universitaria, ya que la UNAM compartió la foto del recuerdo.

Lluvias dejan arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril 2025; aquí las fotos del evento (UNAM vía X)

Fue en redes sociales que varios capitalinos destacaron la belleza del arcoíris en CDMX, que contrasta con el tráfico que dejaron las lluvias, ya sea en Paseo de la Reforma o Avenida Chapultepec.

Lluvias dejan arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril 2025; aquí las fotos del evento (Ligia Urroz vía X)

Varios habitantes hicieron referencia a los mitos detrás de la aparición de un arcoíris, como el visto hoy martes 22 de abril en CDMX, desde buscar el oro al final o pedir un deseo en las publicaciones de sus fotos.

Lluvias dejan arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril 2025; aquí las fotos del evento (J. Alberto Márquez vía X)

Mientras que otros internautas decidieron acompañar sus fotos del arcoíris en CDMX con canciones afines, por ejemplo el clásico Somewhere over the rainbow y She’s like a rainbow de los Rolling Stones.

Arcoíris en CDMX: Así se origina el fenómeno que sorprendió a capitalinos

El arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril dejó fotos y videos de postal, así como la sorpresa de los capitalinos referente a que la luz del sol entró en contacto con las gotas de lluvia y se refractó.

Lluvias dejan arcoíris en CDMX hoy martes 22 de abril 2025; aquí las fotos del evento (Discomovil vía Facebook)

Esto debido a que la luz del sol produce todos los colores aunque no sea visible a simple vista, que se separan cuando atraviesa las gotas de lluvia y se reflejan de manera dispersa, dando origen al arcoíris.

De acuerdo con el pronóstico del clima de CDMX mañana miércoles 23 de abril, habrá temperaturas mayores a los 30 grados en 10 alcaldías, así como lluvias aisladas.