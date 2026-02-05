El Salón de la Plástica Mexicana (SPM) que pertenece a la Red de Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) será desalojado del edificio donde residía en la colonia Roma en la Ciudad de México (CDMX).

Una artista perteneciente a la galería de arte informó que el Salón de la Plástica Mexicana no fue desalojado por adeudos. Pero ahora el INBAL ahora tendrá que buscar un nuevo recinto.

Salón de la Plástica Mexicana será desalojado, aunque no por adeudo

La galería de arte conocida como Salón de la Plástica Mexicana del INBAL recibió una advertencia de desalojo que vence el 30 de abril de 2026 en su ubicación de Colima 196 en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Sin embargo, la artista Aliria Morales que pertenece a la galería, informó a Proceso que el desalojo no es asociado por falta de pago al dueño por el INBAL, sino por motivos decididos por el propietario.

Según la información dada, el dueño del edificio notificó que no renovaría el contrato para el Salón de la Plástica Mexicana, así que deberán dejarlo a más tardar el 30 de abril de 2026.

Actualmente, la coordinadora del Salón de la Plástica Mexicana, Cecilia Santacruz, no se ha pronunciado y estaría desvinculada con la búsqueda del nuevo edificio debido a que está en proceso de jubilación. Mientras que la galería está iniciando los procesos administrativos para nombrar a una nueva titular.

INBAL tendrá que buscar nueva sede para el Salón de la Plástica Mexicana

Tras informarse que el Salón de la Plástica Mexicana será desalojado de su sede en la colonia Roma Norte, el INBAL se comprometió con Morales en buscar un nuevo edificio.

Pese a que en 2025 el INBAL no otorgó dinero “ni para folletos” a la galería de arte, esta ocasión Morales explicó que en reunión Gerardo Cedillo, coordinador de Artes Visuales del Instituto, este le argumentó estar en busca de un nuevo edificio cerca de donde se ubican actualmente.

Asimismo, la artista compartió que expuso a Cedillo la importancia de llevar a cabo un ‘Puertas abiertas’ a nuevos artistas, además de curadores y especiales, con el objetivo de que el Salón de la Plástica Mexicana tenga “nuevos pinceles” o su destino será “morir”.

Sin embargo, recordó que “hace unos años” nuevos artistas buscaron espacio en el Salón de la Plástica Mexicana, pero las autoridades argumentaron que no era pertinente la exposición.