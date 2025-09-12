La explosión en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), tras la volcadura de una pipa de gas en el puente La Concordia, se confirmó la muerte de Alma Beatriz Gutiérrez García, quien era maestra de la FES Acatlán de la UNAM.

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán informó sobre la muerte de la maestra Alma Beatriz Gutiérrez García, quien se desempeñaba como académica de la Licenciatura en Pedagogía en dicha institución de la UNAM.

El fallecimiento de la maestra de la FES Acatlán fue confirmada por la propia facultad de la UNAM durante la noche del jueves 11 de septiembre, un día después de la trágica explosión en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Muerte de Alma Beatriz Gutiérrez García, maestra de la FES Acatlán, tras explosión de Iztapalapa (FES Acatlán/Facebook)

Alma Beatriz Gutiérrez García: Alumnos lamentan muerte de maestra de la FES Acatlán de la UNAM tras explosión de Iztapalapa

Alumnos de la FES Acatlán lamentaron la muerte de la maestra Alma Beatriz Gutiérrez García producto de las lesiones que le ocasionó la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa.

Por medio de Facebook, alumnos de la Licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán expresaron su consternación por el fallecimiento de la maestra y recordaron su paso por las aulas.

Los alumnos agradecieron las enseñanzas de la profesora Gutiérrez García y aseguraron que “su legado vive en cada uno de los estudiantes que formó”.

Aseguraron que Alma Beatriz Gutiérrez García “fue una de las pocas docentes con verdadera vocación y una persona bondadosa”.

Muere Alma Beatriz Gutiérrez García, maestra de la FES Acatlán, tras explosión de Iztapalapa (Especial)

Alma Beatriz Gutiérrez García: Gobierno CDMX aún no hace oficial la muerte de la maestra de la FES Acatlán

Hasta la mañana de este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX aún no confirma de manera oficial la muerte de la maestra Alma Beatriz Gutiérrez García.

De forma preliminar, la noche de este jueves, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX compartió una lista de las víctimas de la explosión de Iztapalapa en la que ni siquiera aparecía mencionada.

Horas más tarde y tras ser exhibida por usuarios de que contenía errores, la dependencia de la CDMX eliminó la publicación y adelantó que en breve compartiría una lista actualizada de víctimas de la explosión en el puente de La Concordia.