Subió a 29 la cifra de personas muertas tras la explosión en Iztapalapa , CDMX, provocada por una pipa de la empresa Gas Silza, con el deceso de Alí Yaeli González Aranda, confirmó la Secretaría de Salud CDMX.

Con esta, ya son cinco muertes de integrantes de la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cecyt 7 del Instituto Politécnico Nacional IPN, ubicado al oriente de la CDMX.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) también confirmó la muerte y señaló que se trata de Alí Yaerli González Aranda, estudiante del Cecyt 7 del IPN.

Los 5 muertos del Cecyt 7 que dejó la explosionarlas en Iztapalapa

Alí Yaeli González Aranda es la quinta integrante de la comunidad del estudiante del Cecyt 7 del IPN que murió por explosión en Iztapalapa.

Alí Yaeli González Aranda es una de los cuatro alumnos y un maestros víctimas de la tragedia provocada por una pipa de Gas Silza en el Puente de la Concordia del 10 de septiembre.

Alí Yaeli González Aranda José Gabriel Hernández Méndez Giovani Martínez Llanos Jorge Islas Flores (maestro) Juan Carlos Sánchez Blas

Cabe recordar que el Puente de la Concordia es un importante punto de paso y paradero para tomar otras rutas.

Debido a su cercanía, era punto de paso para muchos estudiantes y maestros del Cecyt 7 del IPN.

Exigen al IPN asesoría jurídica para víctimas de la explosión en Iztapalapa

Al conocerse que suman cinco víctimas del IPN, usuarios de internet pidieron que la institución asesore jurídicamente a las familia.

Otros más exigieron que se les haga valer el seguro de estudiante y lamentaron aun más la situación por tratarse de menores de edad.