En varios puntos de la delegación Cuauhtémoc en Ciudad de México, se han instalado varios tótems que de acuerdo a los últimos reportes, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega se ha negado a compartir los costos.

No se han revelado el costo de los tótems instalados en la delegación Cuauhtémoc de CDMX

Según un reporte de Latinus, se solicitó al gobierno de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, los costos de los tótems que se han instalado a lo largo de lo que se considera como el “corazón de la CDMX”.

Sin embargo, en respuesta a dicha solicitud que también incluía conocer si la alcaldía contaba con los permisos necesarios para colocar los tótems, la Unidad de Transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc señaló que no cuentan con dicha información durante el ejercicio fiscal 2025.

“Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos integrados con motivo de los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios en apego a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, le comento que a la fecha en esta Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, no se tiene contrato con esas características a lo largo de este ejercicio fiscal” Jefa de Unidad Departamental de Adquisiciones de la subdirección de Recursos Materiales de la delegación Cuauhtémoc

Cabe recordar que el julio pasado, Alessandra Rojo de la Vega retiró las esculturas Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro en la colonia Tabacalera, el la delegación Cuauhtémoc que fueron instaladas en 2017.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto asegurando que el retiro de dichas esculturas por Alessandra Rojo de la Vega, era algo ilegal.