Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido a que se espera la presencia de bajas temperaturas en al menos 6 alcaldías.

De acuerdo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las bajas temperaturas se registrarán entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves 26 de febrero de 2026.

Portal motivo, la SGIRPC compartió una serie de recomendaciones a seguir, para que tú y los tuyos estén prevenidos para evitar consecuencias de las bajas temperaturas.

Frío en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

¿Qué alcaldías de CDMX tienen Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

A través de un informe, la SGIRPC emitió la activación de una Alerta Amarilla por la presencia de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con el pronóstico del clima, la temperatura que prevalecerá durante la madrugada y las primeras horas del jueves 26 de febrero oscilará entre los 4 y 6 grados centígrados.

Debido a esto, como medida de protección parala población, la SGIRPC indicó que las alcaldías de la CDMX que registrarán un clima gélido son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Alcaldías de CDMX estarán bajo alerta amarilla por frío este jueves (Captura)

Ante ello, la propia SGIRPC emitió una serie de recomendaciones a seguir para prevenir problemas de salud provocados por las bajas temperaturas:

Usar ropa abrigadora, principalmente cubre la zona de nariz y boca, así como las manos y los pies.

Evitar exponerte a cambios bruscos de temperatura.

Beber líquidos de manera abundante, de preferencia agua simple.

Ingerir alimentos como frutas y verduras que sean ricos en vitaminas A y C

Usar crema hidratante

Resguarda a tus mascotas en el interior de tu vivienda. ¡No los dejes a la intemperie!