Alcaldías de CDMX estarán bajo alerta amarilla por frío este jueves

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido a que se espera la presencia de bajas temperaturas en al menos 6 alcaldías.
De acuerdo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las bajas temperaturas se registrarán entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves 26 de febrero de 2026.
Portal motivo, la SGIRPC compartió una serie de recomendaciones a seguir, para que tú y los tuyos estén prevenidos para evitar consecuencias de las bajas temperaturas.
¿Qué alcaldías de CDMX tienen Alerta Amarilla por bajas temperaturas?
A través de un informe, la SGIRPC emitió la activación de una Alerta Amarilla por la presencia de bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX.
De acuerdo con el pronóstico del clima, la temperatura que prevalecerá durante la madrugada y las primeras horas del jueves 26 de febrero oscilará entre los 4 y 6 grados centígrados.
Debido a esto, como medida de protección parala población, la SGIRPC indicó que las alcaldías de la CDMX que registrarán un clima gélido son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Ante ello, la propia SGIRPC emitió una serie de recomendaciones a seguir para prevenir problemas de salud provocados por las bajas temperaturas:
- Usar ropa abrigadora, principalmente cubre la zona de nariz y boca, así como las manos y los pies.
- Evitar exponerte a cambios bruscos de temperatura.
- Beber líquidos de manera abundante, de preferencia agua simple.
- Ingerir alimentos como frutas y verduras que sean ricos en vitaminas A y C
- Usar crema hidratante
- Resguarda a tus mascotas en el interior de tu vivienda. ¡No los dejes a la intemperie!