La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, informó que, tras recibir reportes vecinales, personal de la demarcación acudió a un predio ubicado en la colonia San Rafael, donde se detectó la tala no autorizada de árboles, situación que derivó en una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Alcaldía Cuauhtémoc atiende denuncia ambiental

De acuerdo con la alcaldía, la inspección se realizó en coordinación con elementos de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación, quienes verificaron la intervención irregular del arbolado. Tras confirmar los hechos, se dio aviso inmediato a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones.

El caso fue turnado a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, instancia encargada de determinar responsabilidades y posibles sanciones conforme a la legislación vigente.

La alcaldesa Ale Rojo de la Vega pidió a las áreas correspondientes a mantenerse atentas al desarrollo del caso y colaborar con las autoridades ministeriales para garantizar que se actúe conforme a la ley.

Autoridades locales señalaron que la tala ilegal impacta directamente en el entorno urbano, la calidad del aire y el bienestar de las y los habitantes, por lo que reiteraron que no se permitirán acciones que dañen el arbolado público o privado sin autorización.