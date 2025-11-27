La noche del miércoles 26 de noviembre se registró un accidente en la Ciudad de México (CDMX), luego de que un camión repartidor de refrescos Jarritos impactara varias viviendas en la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos se registraron cuando el conductor del camión perdió el control de la unidad al bajar por la calle Paso Florentino, también conocida como la “Bajada del diablo”.

Accidente en CDMX: camión repartidor impacta viviendas en La Mexicana, Álvaro Obregón

Un camión repartidor de refrescos Jarritos se vio envuelto en un accidente, cuando debido a lo empinado de la calle Paso Florentino, sumado a una ligera llovizna que cayó al suroeste de la CDMX, se impactó contra viviendas en la temida “Bajada del diablo”.

De acuerdo con videos, el conductor intentó bajar despacio por la pendiente de la calle Paso Florentino, consiente del peligro que esta representa.

Sin embargo, debido a lo resbaloso del cemento la unidad no tuvo tracción y terminó por estrellarse contra varios muros de viviendas y postes metálicos que los mismos vecinos han colocado debido a lo constante de esta situación.

Varias viviendas sufrieron daños en su estructura por esta situación, además de que dos adultos mayores requirieron atención de paramédicos tras presentar crisis nerviosa.